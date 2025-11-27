Logo
Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Главни амерички преговарач за Украјину упозорио је европске дипломате да Русија сада производи ракете брже него што их испаљује, правећи све веће залихе оружја дугог домета које би могло да "зада нокаут ударац" Украјини.

Према писању листа "Њујорк тајмс", који се позива на два западна званичника, Данијел Дрискол, секретар америчке војске и кључна фигура у мировним напорима Трампове администрације, изнио је то упозорење на састанку западних дипломата у Кијеву прошле недјеље.

Драгослав Стјепановић

Хроника

Осумњичени за пријетње радним колегама спроведен у ОЈТ

Званичници, који су разговарали са "Њујорк тајмсом" рекли су да је његова порука јасна: гомилање ракета повећава хитност да се постигне преговарачко рјешење.

Украјинска обавјештајна служба: 2.900 Искандера, Кинжала, Калибара

Према украјинској војној обавјештајној служби, Москва сада годишње склапа око 2.900 крстарећих и балистичких ракета, укључујући системе "Искандер", "Кинжал" и "Калибар", што превазилази брзину паљбе и омогућава Русији да акумулира "стотине" додатних ракета.

"Лансирања не прате производњу", потврдио је Фабијан Хофман, стручњак за ракете на Универзитету у Ослу.

Русија, рекао је он, можда обнавља залихе за сукобе ван Украјине или да би додатно извршила притисак на Кијев.

Растући ниво пријетње

Растући арсенал представља вишеструке пријетње, пише К"ијев пост": дубље ударе на крхку енергетску мрежу Украјине, појачан притисак на исцрпљене системе противваздушне одбране и потенцијалне нападе или принуду на друге европске државе.

Привођење Игора Арсенића

Хроника

Игор Арсенић иде мјесец дана у притвор

Балистичке ракете посебно надмашују способност Украјине да набави пресретаче попут "Патриота" или система САМП/Т.

Хофман је упозорио да би овај тренд ускоро могао да остави Кијев у рањивој позицији: "То је веома забрињавајуће."

Западни званичници кажу да залихе означавају велику промјену у односу на раније периоде рата, када су ракете често испаљиване одмах након производње.

Трампова администрација тврди да Русија тренутно има предност на бојном пољу и да би одлагање преговора могло погоршати стратешки положај Украјине.

Хофман је упозорио да заустављање рата неће натјерати Русију да успори своје гомилање – ако ништа друго, могло би да га убрза.

"Ако Русија побједоносно изађе из овог рата, могла би се осећати веома авантуристички у будућности и имати огромне залихе наоружања дугог домета", рекао је он.

Русија

Украјина

Rakete

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Америка

EU

Европска унија

Коментари (0)
Large banner

