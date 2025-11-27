Са тржишта ЕУ уклоњено 16,6 милиона пакета штетних играчака

Извор:
У двије велике акције, спроведене у претходне двије године са тржишта Европске уније уклоњено је 16,6 милиона пакета лажних и штетних играчака, вриједности 36,8 милиона евра, а 555 особа пријављено је правосудним и здравственим органима, саопштио је данас Европол.
У операцији ЛУДУС ИВ (2023-2024) заплијењено је 8,4 милиона пакета играчака, процјењене вриједности 28,1 милион, 125 особа је пријављено правосудним органима, а 150 административним или здравственим органима.
У другој операцији ЛУДУС В (2024-2025) заплијењено је 8,2 милиона пакета играчака, процјењене вриједности 8,7 милиона евра, 86 особа пријављено је правосудним органима, а 194 особе пријављене су административним или здравственим органима.
Како се наводи заплијењене фалсификоване играчке су углавном увезене редовним бродским рутама, а многе од њих указивале су на различите опасности и ризике.
Додаје се да ове лажне играчке могу да изазову гушење, дављење, посјекотине или опекотине и да изложе дјецу хемијским супстанцама, а неке могу чак да оштете слух или вид дјеце.
Унутар Европске уније, строги регулаторни стандарди регулишу дизајн, производњу и продају играчака и игара, што избјегавају криминалци укључени у фалсификовање.
- Лош квалитет израде и употреба нискоквалитетних токсичних материјала могу да изазову тешке, па чак и опасне по живот повреде дјеце која се играју лажним играчкама. Ово је посебно забрињавајуће код фалсификованих играчака намијењених за стављање у уста беба, јер су бебе директно изложене овим супстанцама. Друге опасности долазе од електронских играчака чији нивои звука могу да пређу законска ограничења децибела, узрокујући неповратан губитак слуха - наводи се у саопштењу.
Заједничку иницијативу за сузбијање произвођача и увозника фалсификованих играчака покренуло је 26 земаља, а њоме координира Европол и предводе Француска, Шпанија и Румунија уз подршку ЕУИПО и ОЛАФ.
Европол додаје да се глобално тржиште играчака процјењује на чак 300 милијарди евра годишње и да оно остаје и друга најфалсификованија индустрија у свијету.
Тачније, додаје се, сектор играчака има највећи просјечан губитак продаје од фалсификоване робе у ЕУ са процењених 8,7 одсто укупне продаје и представља око милијарду евра изгубљене продаје и 3.600 мање људи запослених у индустрији.
