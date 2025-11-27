Сијарто у Палати Републике; Састанак са званичницима Српске

27.11.2025
12:00
Коментари:0
Након што је министру иностраних послова Мађарске Петеру Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци, он је стигао у Палату Републике.
Сијарта су у Палати дочекала в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, након чега је одржан састанак са званичницима Српске.
Сијарто захвалио на признању: Најавио наставак подршке Српској
Састанку у Палати Републике присуствују и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и лидер СНСД-а Милорад Додик.
