Сијарто у Палати Републике; Састанак са званичницима Српске

27.11.2025

12:00

Сијарто у Палати Републике; Састанак са званичницима Српске
Фото: Срна

Након што је министру иностраних послова Мађарске Петеру Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци, он је стигао у Палату Републике.

Сијарта су у Палати дочекала в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, након чега је одржан састанак са званичницима Српске.

Петер Сијарто

Република Српска

Сијарто захвалио на признању: Најавио наставак подршке Српској

Састанку у Палати Републике присуствују и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и лидер СНСД-а Милорад Додик.

