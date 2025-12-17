Завладала паника због "звијери са истока": Људи спремају залихе, затварају школе

17.12.2025
22:41
Коментари:0
Ледени талас стиже у Велику Британију коју очекује пет дана снега и хладни удар одмах након католичког Божића, 25. децембра. Након тога овај историјско хладан талас шириће се преко централне Европе ка Хрватској, а онда и до Србије гдје се такође очекује "руски угриз зиме", односно "звијер са истока".
Милиони Британаца суочиће се са оштрим зимским условима који долазе са истока. Овај екстремно хладни талас, познат као "Звијер са истока" или као "руски угриз зиме", могао би упозоравају метеоролози, значајно да утиче на свакодневни живот у Великој Британији. Снијег и ниске температуре могу изазвати поремећаје у саобраћају, затварање школа и изазвати проблеме у снабдијевању енергијом, преноси британски "Експрес".
Апелује се да грађани провере грејне системе, направе залихе основних намирница и пажљиво планирају путовања.
Такође, важно је обратити пажњу на рањиве групе и осигурати да имају адекватну подршку током ових екстремних временских услова. Осим тога, овакви временски услови повећавају ризик од здравствених проблема, посебно код старијих особа и оних са хроничним болестима.
Према мапама WXCharts, снег ће прво захватити области око Бирмингема и Стоук-он-Трента, док ће се током дана проширити на Глостер, Њукасл и Данди. До поноћи, снежни покривач ће се накупити у Шкотској, посебно у Дандију и Единбургу.
Централна и северна Шкотска могле би се пробудити на најхладније време 30. децембра, док ће температуре испод нуле постепено захватити и Енглеску и Велс.
Очекује се источни ветар, док ће киша или пљускови бити ограничени на јужне или југозападне делове. Временом, високи притисак ће постати доминантнији, са више сувог и стабилног времена. Температуре ће бити ближе или мало испод просека, док ноћни мраз и магла постају чешћи.“
Удара на Хрватску, па на Србију
Према најавама италијански метеоролога овај хладни талас ће у периоду између католичког Божића и Нове године са снегом стићи и до Хрватске а онда се шири и ка Србији.
Према прогнозама метеоролога Јана Шенка, средином сљедеће недјеље до Европе ће продрети арктичка ваздушна маса које ће око Божића донијети снијег и хладан сибирски ваздух.
Температуре ће нагло пасти 23. децембра, а наредних дана хладни ваздух с истока стићи ће у Њемачку, али и јужније а затим се спушта до Аустрије и Хрватске.
"Неки временски модели указују на почетак праве зиме. Очекује нас прилично хладно вријеме за Божић и праве сибирске хладноће с источним вјетровима, леденим данима и врло ниским минималним температурама, од -10 Целзијуса до нуле, 26. децембра", каже Шенк.
И италијански метеоролози Метео ђорнала, за период од 26. децембра до 1. јануара, наводе да знаци указују на даље захлађење. У њиховом сценарију наводи се да се може очекивати арктички талас хладноће, познат и као тзв. руски угриз зиме, метеоролошки израз који описује изненадан, снажан продор хладног ваздуха са истока који доноси снијег и захлађење.
"Ако би се овај сценарио остварио, могли бисмо сведочити изразито турбулентним фазама, са снегом који би могао прекрити и равнице севера и јадранске обале", закључује Метео ђорнале.
Овај хладни талас крајем децембра најавио је Марко Чубрило, метеоролог аматер.
"Око 22. децембра се назире промена синоптике која би нас крајем године могла увести и праву зиму.
Детерминистички прорачун ECMWF-a види подизање антициклона у област између Скандинавије и Велике Британије и ка нама би могло доћи до спуштања хладног ваздуха из Русије.
Ово би могла бити промјена синоптике која би обиљежила већи дио зиме јер у овом моменту средњерочни ECMWF за јануар 2026. симулира температуре око или испод просјека. Послије 26.12. има изгледа за долазак снијега и зимских температура и у низијама", каже Чубрило.
