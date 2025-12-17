Огласом за продају трактора намамио, убио и опљачкао пољопривредника

17.12.2025
Стравичан злочин потресао је централну Украјину. Шездесетчетверогодишњи пољопривредник брутално је убијен и опљачкан након што је дошао погледати трактор оглашен на продају. Умјесто пољопривредне механизације, дочекао га је нападач с пајсером. Његово тијело пронађено је у јарку поред цесте, а полиција је ухапсила осумњиченика који је, према наводима истражитеља, злочин починио због новца, пише "Фармер".
Злочин се догодио у близини мјеста Ропотука, у општини Уман, у Черкаској области. О случају су извијестили украјинска полиција и специјализовани портал "Тракторист"
Беживотно тијело мушкарца, умотано у деку, уочио је случајни возач који је пролазио том дионицом пута. Зауставио се јер је уз цесту примијетио аутомобил с отвореним вратима те је одмах обавијестио полицију.
Убиство из користољубља
Доласком на мјесто догађаја утврђено је да је ријеч о 64-годишњем становнику Ривненске области, власнику мањег пољопривредног газдинства. На тијелу су били видљиви бројни трагови удараца тупим предметом, што је упућивало на насилну смрт. Криминалистички техничари прикупили су низ доказа који су касније помогли у брзом идентификовању починитеља.
Истрагом је утврђено да је убијени пољопривредник у Черкаску област допутовао због огласа о продаји трактора. Планирао је куповину машине те је са собом понио већу количину готовине.
Полиција је убрзо идентификовала и ухапсила осумњиченог, 21-годишњег мушкарца из Ривненске области. Терети га за разбојништво и убиство с предумишљајем, а као мотив злочина истражитељи наводе новац намијењен куповини трактора.
Према реконструкцији догађаја, осумњичени се с купцем договорио да се нађу уз државни пут како би га наводно одвео до мјеста гдје се налази трактор. Младић је возио испред, а пољопривредник га је слиједио својим аутомобилом.
На осамљеној споредној цести, окруженој пољима, осумњичени се зауставио, објашњавајући да се трактор још увијек налази на пољу. У том тренутку посегнуо је за пајсером и изненада ударио 64-годишњака у главу. Када је жртва пала, нападач је наставио задавати ударце све док се мушкарац није престао мицати.
Након тога је претражио жртву и украо око 4.000 америчких долара (3.400 евра), те више од 122.000 украјинских хривњи (око 2.460 евра). Тијело је потом умотао у деку и бацио у јарак, покушавајући прикрити трагове злочина.
Хапшење код Одесе
Осумњичени је ухапшен неколико дана касније у близини Одесе, гдје се, према полицијским наводима, скривао и вјероватно планирао бијег из земље. Хапшење је спроведено уз помоћ специјалне полицијске јединице за брзо дјеловање.
Прикупљени докази с мјеста злочина, истичу истражитељи, недвосмислено упућују на хапшење младића као починитеља. Државно тужилаштво подигло је оптужницу за убиство с предумишљајем и разбојништво великих размјера.
Суд је осумњиченом одредио истражни затвор, а према украјинским законима пријети му казна доживотног затвора уз могућност одузимања имовине. Истрага је и даље у току, а полиција апелује на грађане да буду опрезни приликом куповине скупоцјене механизације путем огласа, посебно када је ријеч о сусретима на изолованим локацијама, преноси "Фармер".
