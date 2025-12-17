Нови Вијетнам: Мадуро послао озбиљно упозорење

Извор:
Предсједник Венецуеле Николас Мадуро у уторак је упозорио на опасност од настанка "новог Вијетнама“, након што је амерички предсједник Доналд Трамп наредио увођење, како је навео, "потпуне и свеобухватне блокаде“ нафтних танкера који улазе у Венецуелу или је напуштају, а налазе се под санкцијама.
Обраћајући се на Скупштини радничке класе у главном граду Каракасу, Мадуро је оштро осудио америчко војно присуство на Карибима, као и недавну запљену нафтног танкера у власништву Венецуеле.
Том приликом оптужио је Вашингтон да намјерно измишља разлоге како би оправдао појачани притисак на његову земљу, истичући да су Сједињене Америчке Државе, према његовим ријечима, усмјерене на то да "створе још једну Либију, Авганистан или Ирак“.
"Не желимо нови Вијетнам. Венецуела већ 25 седмица протестује, бори се и побјеђује ову вишедимензионалну агресију", поручио је Мадуро.
Додао је да се у америчкој кампањи користе методе које је описао као "психолошки тероризам“, али и отворено "пиратство“.
"Одбрана слободне трговине и мира на Карибима и у Венецуели значи одбрану цијелог свијета", нагласио је Мадуро, позивајући поморце и нафтне раднике широм планете да се супротставе потезима САД.
Према његовим ријечима, америчке власти заплијениле су цивилни брод који је превозио 1,9 милиона барела нафте, за коју тврди да је била легално купљена од Венецуеле.
"Биће нас милиони који ћемо јасно поручити империјалистима да се пиратство не може прихватити", додао је.
Са друге стране, Трамп је у уторак, у објави на својој друштвеној мрежи Трут, навео да је "Венецуела у потпуности окружена највећом војском икада окупљеном у историји Јужне Америке“.
"Та сила ће само расти, а шок који их очекује биће нешто што никада раније нису видјели – све док у потпуности не врате Сједињеним Америчким Државама сву нафту, земљу и другу имовину коју су нам раније украли", поручио је Трамп.
Амерички предсједник је такође изјавио да је његова администрација владу Николас Мадура прогласила страном терористичком организацијом, тврдећи да ће блокада спријечити оно што он описује као финансирање трговине дрогом, кријумчарења људи и присвајања америчке имовине.
Додао је и да САД убрзано депортују "илегалне мигранте и криминалце“ за које тврди да их је послала венецуеланска власт, те је затражио да Венецуела одмах врати "нафту, земљу или било коју другу имовину“ коју је преузела.
У међувремену, цијене нафте забиљежиле су раст у сриједу, док су аналитичари упозорили да би најављена блокада могла озбиљно пореметити глобално снабдијевање.
