Полиција упала у дворану: Умјесто коња дочекao их шок

Дневник.хр

17.12.2025

21:59

Фото: МУП Хрватске

Полиција је након пријаве ушла у закључану дворану у Сињу и у фрижидеру затекла велики пакет дроге, а осумњичени је приведен и кривично пријављен.

Дворана има више недостатака: нема заштитна врата, одговарајуће ограде, а ни стакло између дворане и угоститељског дела није по безбедносним прописима. Према ријечима директорке градске фирме "Камичак" Ане Кутије, потребно је скоро пола милиона евра да би дворана могла да се користи за јахање.

Градоначелник Сиња Миро Буљ криви претходну власт за пропусте у реализацији европског пројекта, док опозиција истиче да пет година није било конкретних корака да дворана заживи.

На крају, дворана је умјесто за коње постала складиште дроге, пише Дневник.хр.

dvorana

Дрога

