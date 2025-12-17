Logo
Захтјев за укидање санкција Додику на столу Владе Словеније

Извор:

СРНА

17.12.2025

19:37

Фото: Pexels

Словеначка национална странка, чији је предсједник Змаго Јелинчич Племенити, упутила је Влади Словеније иницијативу да, по угледу на САД, укине санкције предсједнику СНСД-а Милораду Додику.

У иницијативи се наводи да Влада Словеније поново процијени и свеобухватно испита санкције и рестриктивне мјере које је Република Словенија увела Републици Српској и њеном тадашњем предсједнику Милораду Додику.

"У међународном окружењу дошло је до значајних промјена у приступу ситуацији у БиХ, посебно дешавањима у Републици Српској. Неки кључни међународни актери су процијенили да континуирано инсистирање на санкцијама не доприноси стабилности, већ може чак и продубити политичке тензије у одређеним околностима", истиче се у иницијативи.

Таква промјена у размишљању, додаје се, заснива се на процјени да су у Републици Српској предузети одређени кораци који смањују ризик од даљег погоршања ситуације и омогућавају другачији, конструктивнији приступ.

Коридор 5Ц

Економија

Путарина бесплатна: Отворена нова дионица Коридора у БиХ

"Сврха овог приступа није награђивање појединаца или политика, већ стварање услова у којима се тензије смирују, политички процеси нормализују, а истовремено се отвара простор за економску и институционалну сарадњу", наглашава се у образложењу иницијативе Словеначке националне странке.

Влада Словеније увела је 11. септембра санкције тадашњем предсједнику Републике Српске Милораду Додику. Ова одлука подразумијева забрану уласка у Словенију.

Милорад Додик

Словенија

Sankcije

