Протест пољопривредника у Подгорици: Траже повећање агробуџета

Извор:

СРНА

17.12.2025

13:26

Протест пољопривредника у Подгорици: Траже повећање агробуџета

Испред зграде Владе у Подгорици у току је протест пољопривредника који захтијевају повећање агробуџета на најмање пет одсто буџета.

Протесте организују Пољопривредни кластер, Унија сточара сјевера Црне Горе и Удружење сточара Даниловград.

Раније је најављено да ће на овај скуп доћи пољопривредници из свих крајева државе аутомобилима и тракторима.

Француска-протест пољопривредника

Свијет

Пољопривредници у Француској од јутрос блокирали најмање пет ауто-путева

Како наводе организатори, данашња акција је упозорење надлежним и начин да се скрене пажња на низ проблема са којима се сусрећу пољопривредници.

Пољопривредници очекују јасан одговор власти, уз напомену да би у случају игнорисања њихових захтјева могли прибјећи оштријим мјерама у будућности.

Црна Гора

Podgorica

Poljoprivrednici

protest

