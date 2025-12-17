Протест пољопривредника у Подгорици: Траже повећање агробуџета

Извор:
Испред зграде Владе у Подгорици у току је протест пољопривредника који захтијевају повећање агробуџета на најмање пет одсто буџета.
Протесте организују Пољопривредни кластер, Унија сточара сјевера Црне Горе и Удружење сточара Даниловград.
Раније је најављено да ће на овај скуп доћи пољопривредници из свих крајева државе аутомобилима и тракторима.
Како наводе организатори, данашња акција је упозорење надлежним и начин да се скрене пажња на низ проблема са којима се сусрећу пољопривредници.
Пољопривредници очекују јасан одговор власти, уз напомену да би у случају игнорисања њихових захтјева могли прибјећи оштријим мјерама у будућности.
