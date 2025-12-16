Logo
Љубљана забранила уличне свираче: Казна од 150 евра по извођачу

16.12.2025

19:14

Коментари:

0
Фото: Pexels

У центру Љубљане до краја године на снази је забрана спонтаних уличних наступа, а како је појаснио градоначелник Зоран Јанковић, забрана се односи на све уличне извођаче, укључујући трубаче, хармоникаша на Прешерновом тргу те музичаре који наступају на Шуштарском мосту.

Ово јавља "Радио-телевизија Словеније", наводећи да је одлуку у понедјељак донијело Градско вијеће, а повод су биле бројне притужбе грађана и посјетилаца првенствено на трубаче и хармоникаша на Прешерновом тргу, које су оцијењене као ометајуће.

"Трубачи су сметали и мени", рекао је Јанковић.

Сматра да је ријеч о исправној мјери којом се жели увести ред у јавни простор.

Забрана се односи искључиво на центар града и обухвата низ локација, међу којима су Прешернов трг, Чопова улица, Трубарјева цеста, Шуштарски и Месарски мост, Трг француске револуције, парк Звезда, Миклошичев парк и друге фреквентне градске тачке. Иако су спонтани улични наступи на тим мјестима иначе допуштени, до краја године биће забрањени.

Казна 150 евра

За кршење забране предвиђена је новчана казна од 150 евра по извођачу. Градоначелник је појаснио да ће градски инспектори одсад без упозорења онемогућавати наступе, а не само издавати опомене. Дио уличних музичаа већ је напустио град након ранијих инспекцијских надзора.

Очекују рекордну сезону

Јанковић је нагласио да у Љубљани ионако има довољно организованих културних програма и манифестација те да за уличне наступе није могуће исходити посебну дозволу, с обзиром да је децембарски програм већ унапријед дефинисан.

Додао је и да град биљежи велики број посјетилаца, уз пуну попуњеност хотела и ресторана, највише захваљујући гостима из Италије, Аустрије и Њемачке, те очекује још једну рекордну туристичку годину.

"Скретање пажње"

С друге стране, одлука је изазвала и политичке реакције.

Градски вијећник Пиратске странке Јасмин Фератовић оцијенио је забрану покушајем скретања пажње и с афера које се, како тврди, вежу уз градско вођство. Поручио је да би се Градско вијеће требало бавити питањима интегритета градске управе, а не забранама које, према његовом мишљењу, неће имати стваран учинак.

