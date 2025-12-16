Logo
Large banner

Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

Извор:

Магазин новости

16.12.2025

18:49

Коментари:

0
Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

Мање је више кад је ријеч о коректору и тога се треба строго држати, јер у супротном можете да добијете другачији ефекат од очекиваног.

Ово правило наношења коректора је посебно важно када је ријеч о подручју испод очију јер је ту кожа најтања, а коректор лако може да се увуче у ситне борице.

Жељко Обрадовић

Кошарка

Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле

О наношењу коректора је говорила и позанта шминкерка Кејт Талбер на друштвеној мрежи Инстаграм. Она је истакла највећу грешку коју жене праве са коректором. Како објашњава Кејт у снинку, важно је да коректор нанесете на прави мјестима испод ока за свјеж изглед.

Према њеним ријечима довољно је да коректор нанесете у углу ока, на самом крају ока и испод линије подочњака. На овај начин избјегавате само линију ока која је један од најтањих дијелова коже гдје коректор може додатно да нагласи фине борице.

Radnik

Друштво

Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

Њен поступак можете да испробате већ са наредним шминкањем и примјетите разлику.

Подијели:

Тагови:

šminkanje

мода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција предвидјела како ће људи изгледати за 25 година

1 ч

0
Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

БиХ

Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

1 ч

0
Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

Тенис

Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

1 ч

0
Оловка писање рука папир

Занимљивости

Ове српске ријечи користи цијели свијет

1 ч

0

Више из рубрике

Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

Стил

Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

1 д

0
Дјевојка са црвеним ноктима и новогодишњим украсом

Стил

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

4 д

0
Три ''застарјеле'' фризуре су се вратиле на велика врата

Стил

Три ''застарјеле'' фризуре су се вратиле на велика врата

6 д

0
Најмодернија боја се вратила на велика врата: Ево како да је носите

Стил

Најмодернија боја се вратила на велика врата: Ево како да је носите

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

59

Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

19

52

Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

19

45

Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

19

42

Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

19

40

Лампице на јелкама могу направити катастрофу у кући: Електричар открио најчешће грешке које правимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner