Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

16.12.2025
18:49
Мање је више кад је ријеч о коректору и тога се треба строго држати, јер у супротном можете да добијете другачији ефекат од очекиваног.
Ово правило наношења коректора је посебно важно када је ријеч о подручју испод очију јер је ту кожа најтања, а коректор лако може да се увуче у ситне борице.
О наношењу коректора је говорила и позанта шминкерка Кејт Талбер на друштвеној мрежи Инстаграм. Она је истакла највећу грешку коју жене праве са коректором. Како објашњава Кејт у снинку, важно је да коректор нанесете на прави мјестима испод ока за свјеж изглед.
Према њеним ријечима довољно је да коректор нанесете у углу ока, на самом крају ока и испод линије подочњака. На овај начин избјегавате само линију ока која је један од најтањих дијелова коже гдје коректор може додатно да нагласи фине борице.
Њен поступак можете да испробате већ са наредним шминкањем и примјетите разлику.
