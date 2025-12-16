Logo
Large banner

Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

Извор:

Агенције

16.12.2025

18:25

Коментари:

0
Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Свједоци смо бројних препирки када је у питању одговор на то "Ко је најбољи тенисер свих времена".

Чинило се да ће Роџер Федерер бити неприкосновен, потом се појавио и Рафаел Надал, а онда и Новак Ђоковић, човјек из "мале земље" који је дошао до самог трона!

илу-писање-16122025

Занимљивости

Ове српске ријечи користи цијели свијет

Новак се наметао од првог тренутка на АТП туру као неко ко може да престигне рекорде Федерера и Надала, када је дошао до 24. Грен слема поједини су сматрали да и даље није показао зашто је "ГОАТ".

Ипак, Србин је прије годину и по дана своју невјероватну каријеру печатирао златом на Олимпијским играма у Паризу.

Чини се да је управо тада ријешена чувена дебата и да је Новак Ђоковић неприкосновен на врху. Међутим, и даље има стручњака и људи који сматрају да он није испред поменутог тандема, иако их је престигао у готово свим статистичким категоријама.

ILU-NOVČANIK-230925

Бања Лука

Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

"Глобал Статистикс" је на свом Твитер налогу објавио листу према избору "Хадсон Репортер", а они су као најбољег тенисера свих времена ставили Роџера Федерера. Иза њега је Рафаел Надал, а онда тек потом слиједи Новак Ђоковић, што је многе навело на размишљање и чуђење.

Како ова листа садржи тенисерке, Серена Вилијамс је четврта на листи. Од тенисерки су ту још Штефи Граф, Маргарет Корт, Мартина Навратилова, Крис Еверт и Били Џин Кинг.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Rafael Nadal

Rodžer Federer

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

Сцена

Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

1 ч

0
Дејан Матић открио рецепт за успјешан брак, тврди да је ово најбитније

Сцена

Дејан Матић открио рецепт за успјешан брак, тврди да је ово најбитније

2 ч

0
Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

БиХ

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

2 ч

0
Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

Хроника

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

2 ч

0

Више из рубрике

Ђоковић се за турнир спрема са 14-годишњаком?

Тенис

Ђоковић се за турнир спрема са 14-годишњаком?

7 ч

0
Познато када и гдје Ђоковић започиње нову сезону

Тенис

Познато када и гдје Ђоковић започиње нову сезону

11 ч

0
Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"

Тенис

Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"

12 ч

0
"Федерер више није хтио да тренира са мном"

Тенис

"Федерер више није хтио да тренира са мном"

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

59

Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

19

52

Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

19

45

Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

19

42

Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

19

40

Лампице на јелкама могу направити катастрофу у кући: Електричар открио најчешће грешке које правимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner