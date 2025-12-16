Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

Извор:
Свједоци смо бројних препирки када је у питању одговор на то "Ко је најбољи тенисер свих времена".
Чинило се да ће Роџер Федерер бити неприкосновен, потом се појавио и Рафаел Надал, а онда и Новак Ђоковић, човјек из "мале земље" који је дошао до самог трона!
Новак се наметао од првог тренутка на АТП туру као неко ко може да престигне рекорде Федерера и Надала, када је дошао до 24. Грен слема поједини су сматрали да и даље није показао зашто је "ГОАТ".
Ипак, Србин је прије годину и по дана своју невјероватну каријеру печатирао златом на Олимпијским играма у Паризу.
Чини се да је управо тада ријешена чувена дебата и да је Новак Ђоковић неприкосновен на врху. Међутим, и даље има стручњака и људи који сматрају да он није испред поменутог тандема, иако их је престигао у готово свим статистичким категоријама.
"Глобал Статистикс" је на свом Твитер налогу објавио листу према избору "Хадсон Репортер", а они су као најбољег тенисера свих времена ставили Роџера Федерера. Иза њега је Рафаел Надал, а онда тек потом слиједи Новак Ђоковић, што је многе навело на размишљање и чуђење.
Како ова листа садржи тенисерке, Серена Вилијамс је четврта на листи. Од тенисерки су ту још Штефи Граф, Маргарет Корт, Мартина Навратилова, Крис Еверт и Били Џин Кинг.
🎾 The 20 Best Tennis Players of All Time:— Global Statistics (@Globalstats11) December 15, 2025
1. 🇨🇭 Roger Federer
2. 🇪🇸 Rafael Nadal
3. 🇷🇸 Novak Djokovic
4. 🇺🇸 Serena Williams
5. 🇩🇪 Steffi Graf
6. 🇺🇸 Pete Sampras
7. 🇸🇪 Bjorn Borg
8. 🇦🇺 Rod Laver
9. 🇺🇸 Andre Agassi
10. 🇦🇺 Margaret Court
11. 🇨🇿 Martina Navratilova
12. 🇺🇸 Chris…
