Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

Курир

16.12.2025

17:59

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, брзом и ефикасном акцијом расвијетлити су разбојништво и ухапсили В.М. (49) из Чачка, због постојања основа сумње да је учинио ово кривично дјело.

Сумња се да је он, данас, ушао у једну мјењачницу у Атеници, задао неколико удараца радници коју одраније познаје и одузео новац из мјењачнице.

igor dodik

Република Српска

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

Полиција је, након неколико минута, идентификовала и ухапсила осумњиченог, код кога је пронађен украдени новац за који се сумња да потиче из овог кривичног дјела.

В.М је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, надлежном тужилаштву у Чачку.

