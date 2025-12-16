Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, брзом и ефикасном акцијом расвијетлити су разбојништво и ухапсили В.М. (49) из Чачка, због постојања основа сумње да је учинио ово кривично дјело.
Сумња се да је он, данас, ушао у једну мјењачницу у Атеници, задао неколико удараца радници коју одраније познаје и одузео новац из мјењачнице.
Полиција је, након неколико минута, идентификовала и ухапсила осумњиченог, код кога је пронађен украдени новац за који се сумња да потиче из овог кривичног дјела.
В.М је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, надлежном тужилаштву у Чачку.
