Човјек се полио бензином и запалио

Извор:
Курир
16.12.2025
16:11
Коментари:0
Г.Ј. (48) из Куршумлије се полио бензинм и запалио. То се десило данас пред окупљеним људима који су били ту у моменту када је Г.Ј. почео да гори.
Како сазнаје поратл Курир, окупљени су почели да га гасе, позвали су и хитну, те га је возило Хитне помоћи Дома здравља Куршумлије хитно превезло у Општу болницу Прокупље. Примљен је на Одјељење ургентне медицине Болнице и у току је дијагностика повреда које је задобио.
Свијет
Огласила се мајка Ане Волш након што је Брајан проглашен кривим: ''Надам се да ће робијати до краја живота''
За сада се још увијек не зна због чега је то урадио.
Најновије
Најчитаније
18
00
17
59
17
52
17
48
17
45
Тренутно на програму