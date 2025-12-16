Logo
Large banner

Човјек се полио бензином и запалио

Извор:

Курир

16.12.2025

16:11

Коментари:

0
Човјек се полио бензином и запалио
Фото: Pixabay

Г.Ј. (48) из Куршумлије се полио бензинм и запалио. То се десило данас пред окупљеним људима који су били ту у моменту када је Г.Ј. почео да гори.

Како сазнаје поратл Курир, окупљени су почели да га гасе, позвали су и хитну, те га је возило Хитне помоћи Дома здравља Куршумлије хитно превезло у Општу болницу Прокупље. Примљен је на Одјељење ургентне медицине Болнице и у току је дијагностика повреда које је задобио.

Ана Волш

Свијет

Огласила се мајка Ане Волш након што је Брајан проглашен кривим: ''Надам се да ће робијати до краја живота''

За сада се још увијек не зна због чега је то урадио.

Подијели:

Тагови:

Kuršumlija

benzin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу

Фудбал

Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу

1 ч

0
Које државе су купиле највише руског гаса?

Економија

Које државе су купиле највише руског гаса?

2 ч

0
Ланчани судар у центру града, има повријеђених

Хроника

Ланчани судар у центру града, има повријеђених

2 ч

0
Кољићу за убиство супруге 19 година робије

Хроника

Кољићу за убиство супруге 19 година робије

2 ч

0

Више из рубрике

Ланчани судар у центру града, има повријеђених

Хроника

Ланчани судар у центру града, има повријеђених

2 ч

0
Кољићу за убиство супруге 19 година робије

Хроника

Кољићу за убиство супруге 19 година робије

2 ч

0
Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

Хроника

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

2 ч

0
Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Хроника

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

00

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner