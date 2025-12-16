Logo
Large banner

Кољићу за убиство супруге 19 година робије

16.12.2025

15:54

Коментари:

0
Кољићу за убиство супруге 19 година робије
Фото: Unsplash

Кантонални суд у Бихаћу је јуче, у понед‌јељак, 15. децембра, објавио пресуду којом је Мехмедалији Кољићу из Кључа изречена јединствена казна затвора од 19 година по оптужбама да је усмртио супругу Дијану Кољић.

Неправоснажном пресудом је оглашен кривим и да је неовлаштено набавио, држао и посједовао полуаутоматски пиштољ из категорије Б и припадајућу муницију.

"На основу спроведених неколико десетина доказа материјалне природе, саслушања неколико десетина свједока и седам вјештака у току главног претреса, на несумњив начин утврђено је да је Кољић 27. децембра 2024. године, око 0.50, у насељу Велагићи, општина Кључ у кући из полуаутоматског пиштоља усмртио своју супругу Дијану Кољић, те да је без важеће исправе о оружју набавио, држао и посједовао полуаутоматски пиштољ, као и припадајућу муницију, а којим је починио убиство", саопштило је Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп тражи десет милијарди долара одштете

Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона ће, како су додали, након запримања писменог отправка пресуде изјавити жалбу Врховном суду ФБиХ у погледу изречене казне затвора за коју Тужилаштво сматра да није адекватна тежини почињених кривичних д‌јела.

Подијели:

Тагови:

пресуда

Убиство

Затвор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

Хроника

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

2 ч

0
Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Хроника

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

У Мостару пронађено тијело жене

2 ч

0
У току испитивање ухапшеног директора и његове савјетнице: За шта се све сумњиче?

Хроника

У току испитивање ухапшеног директора и његове савјетнице: За шта се све сумњиче?

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

00

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner