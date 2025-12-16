Кољићу за убиство супруге 19 година робије

16.12.2025
15:54
Коментари:0
Кантонални суд у Бихаћу је јуче, у понедјељак, 15. децембра, објавио пресуду којом је Мехмедалији Кољићу из Кључа изречена јединствена казна затвора од 19 година по оптужбама да је усмртио супругу Дијану Кољић.
Неправоснажном пресудом је оглашен кривим и да је неовлаштено набавио, држао и посједовао полуаутоматски пиштољ из категорије Б и припадајућу муницију.
"На основу спроведених неколико десетина доказа материјалне природе, саслушања неколико десетина свједока и седам вјештака у току главног претреса, на несумњив начин утврђено је да је Кољић 27. децембра 2024. године, око 0.50, у насељу Велагићи, општина Кључ у кући из полуаутоматског пиштоља усмртио своју супругу Дијану Кољић, те да је без важеће исправе о оружју набавио, држао и посједовао полуаутоматски пиштољ, као и припадајућу муницију, а којим је починио убиство", саопштило је Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона.
Свијет
Трамп тражи десет милијарди долара одштете
Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона ће, како су додали, након запримања писменог отправка пресуде изјавити жалбу Врховном суду ФБиХ у погледу изречене казне затвора за коју Тужилаштво сматра да није адекватна тежини почињених кривичних дјела.
Најновије
Најчитаније
18
00
17
59
17
52
17
48
17
45
Тренутно на програму