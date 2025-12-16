Погледајте како изгледа слијетање авиона у магловито Сарајево

Извор:
Агенције
16.12.2025
22:57
Коментари:0
На специјализованој страници Aviation Gallery објављен је видеоснимак који приказује компликовано слијетање авиона на Међународни аеродром Сарајево у изразито захтјевним зимским условима.
Снимак, који је већ привукао пажњу љубитеља авијације, приказује прилаз и слијетање авиона кроз густу маглу која је прекрила сарајевску котлину, додатно наглашавајући сложеност овог аеродрома, посебно током зимског периода.
Република Српска
Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби
Сарајевски аеродром у авијацијским круговима често се описује као један од изазовнијих у Европи. Разлог томе је његов специфичан положај, планине окружују аеродром са три стране, док су временски услови често нестабилни, с наглим промјенама видљивости и честим олујама које током прилаза доносе вјетар у репу. Све то додатно компликује чињеница да аеродром располаже релативно кратком пистом у поређењу с великим међународним чвориштима.
У зимским мјесецима ситуација је још захтјевнија, јер се долина у којој се налази Сарајево често задржава под слојем магле, док су околна брда и планине изложени другачијим метеоролошким условима. Управо такво зимско слијетање забиљежено је на снимку који је објавила Aviation Gallery.
Здравље
Љекар апелује: Ову врсту хране избјегавајте током празника
Видеоснимак јасно показује високи ниво обучености пилотске посаде, али и прецизност процедура које се примјењују при прилазу Сарајеву у условима смањене видљивости.
Кошарка
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
57
22
49
22
45
22
44
Тренутно на програму