Погледајте како изгледа слијетање авиона у магловито Сарајево

Извор:

Агенције

16.12.2025

22:57

Слијетање авиона у магловито Сарајево
Фото: Facebook/Screenshot/Aviation Gallery

На специјализованој страници Aviation Gallery објављен је видеоснимак који приказује компликовано слијетање авиона на Међународни аеродром Сарајево у изразито захтјевним зимским условима.

Снимак, који је већ привукао пажњу љубитеља авијације, приказује прилаз и слијетање авиона кроз густу маглу која је прекрила сарајевску котлину, додатно наглашавајући сложеност овог аеродрома, посебно током зимског периода.

Додик нова

Република Српска

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Сарајевски аеродром у авијацијским круговима често се описује као један од изазовнијих у Европи. Разлог томе је његов специфичан положај, планине окружују аеродром са три стране, док су временски услови често нестабилни, с наглим промјенама видљивости и честим олујама које током прилаза доносе вјетар у репу. Све то додатно компликује чињеница да аеродром располаже релативно кратком пистом у поређењу с великим међународним чвориштима.

У зимским мјесецима ситуација је још захтјевнија, јер се долина у којој се налази Сарајево често задржава под слојем магле, док су околна брда и планине изложени другачијим метеоролошким условима. Управо такво зимско слијетање забиљежено је на снимку који је објавила Aviation Gallery.

илу-празнична трпеза-оброк-08122025

Здравље

Љекар апелује: Ову врсту хране избјегавајте током празника

Видеоснимак јасно показује високи ниво обучености пилотске посаде, али и прецизност процедура које се примјењују при прилазу Сарајеву у условима смањене видљивости.

