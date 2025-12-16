Многи Срби праве једну грешку: Ево како треба да изгледа трпеза за Светог Николу

Извор:
Свети Никола је једна од већих слава код Срба, ако не и највећа будући да велики број вјерника слави ову крсну славу. Међутим, многи на тај дан мрсе иако слава пада у Божићни пост.
Поједини домаћини који славе посну славу попут Светог Николе или чија слава падне на посне дане сриједу или петак износе печење.
Образложење је да су се свецу и посном дану одужили рибом коју поставе на дио стола, а да је слава за окупљање и дружење и да не чине ништа лоше и супротно вјери. Појединци се позивају и на то да им је локални свештеник објаснио да то може баш тако.
Када слава пада у дане поста, трпеза мора да буде посна и печење није дозвољено.
- Кад слава падне у сриједу или петак, а није пост, гозба и мрсни славски ручак може се одложити за наредни дан. Погрешно је, како то неки чине, на дан славе када је пост, "приказати" на трпези мало рибе и посне хране, а послије постављати и служити мрсну храну. То је својеврсно лицемерје и није достојно хришћанина, Србина и православца, поготово кад се зна да се може чак љепше и јефтиније припремити ручак од рибе и посне хране - навео је вјерски аналитичар Драшко Ђеновић за Курир.
Чињеница је, додаје, да се обичаји занемарују, посебно у градовима, док се у селима то колико-толико поштује:
- Имамо и ситуације да људи подижу кредите да би славили славу, јер је цијена рибе и свега отишла у небеса. За славу би требало да дође поп у кућу да освешта колач или да домаћин оде ујутру до 10 сати у цркву да се колач пресјече - закључио је.
Риба је неизоставна на посној трпези.
Посна слава се припрема не само за вријеме великог поста већ обухвата и сриједу и петак као дане којима се упражњава пост. Сматра се великим гријехом ако у ове дане припремате мрсну храну за вашу крсну славу.
Сваки гост буде почашћен при доласку житом уз гутљај црног вина.
За предјело се на трпези налазе ајвар, разне посне салате, пите од купуса, печурака и кромпира.
За главни оброк обично се служи риба, пребранац, сармице од пиринча, али и рибља чорба.
