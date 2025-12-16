Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

Аутор:Стеван Лулић
16.12.2025
17:48
Коментари:0
Нова 2026. година почиње продуженим викендом, јер први нерадни дани падају у четвртак и петак.
То значи да ће многи грађани у наредну годину ући са четири слободна дана за одмор с обзиром да након 1. и 2. слиједи викенд.
Сцена
Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином
Ако би нерадни дани били као и прошле године, а готово је сигурно да хоће, сљедећи празнични дани стижу већ 6. и 7. јануара (Бадњи дан и Божић).
Потом слиједи Дан Републике Српске (9. јануар) па би грађани могли да искомбинују чак девет везаних слободних дана почетком нове године.
Наравно, то је могуће уз услов да имају слободно 5. и 6. јануар, односно ако та два дана узму као годишњи одмор.
Нерадним данима у јануару ту није крај.
БиХ
Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице
Наиме, очекује се да као и претходних година 14. јануар буде нерадни.
У Републици Српској тада славимо Нову годину по Јулијанском календару, односно Српску Нову годину.
Најновије
Најчитаније
18
00
17
59
17
52
17
48
17
45
Тренутно на програму