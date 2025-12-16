Logo
Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

Стеван Лулић

16.12.2025

Нова 2026. година почиње продуженим викендом, јер први нерадни дани падају у четвртак и петак.

То значи да ће многи грађани у наредну годину ући са четири слободна дана за одмор с обзиром да након 1. и 2. слиједи викенд.

Аца Лукас

Сцена

Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином

Ако би нерадни дани били као и прошле године, а готово је сигурно да хоће, сљедећи празнични дани стижу већ 6. и 7. јануара (Бадњи дан и Божић).

Потом слиједи Дан Републике Српске (9. јануар) па би грађани могли да искомбинују чак девет везаних слободних дана почетком нове године.

Наравно, то је могуће уз услов да имају слободно 5. и 6. јануар, односно ако та два дана узму као годишњи одмор.

Још један празник у јануару

Нерадним данима у јануару ту није крај.

kabinet srpskog clana predsjednistva bih zeljke cvijanovic predsjednistvo bih

БиХ

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

Наиме, очекује се да као и претходних година 14. јануар буде нерадни.

У Републици Српској тада славимо Нову годину по Јулијанском календару, односно Српску Нову годину.

