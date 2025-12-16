Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

Извор:
РТРС
16.12.2025
15:36
Коментари:0
Редовни професор у пензији Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци проф. др Боро Павловић преминуо је јуче у Бањалуци, у 83. години.
Проф. др Боро Павловић рођен је 11. августа 1943. године у Крушеву Брду, општина Котор Варош. Основну школу и нижу гимназију завршио је у родном мјесту, а средњу школу у Бањалуци 1961. године. Дипломирао је 1969. године на Одсјеку за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Сарајеву, гдје је и магистрирао 1977. године. Докторску дисертацију одбранио је 1993. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду.
Током богате академске и научне каријере радио је као наставник, истраживач и универзитетски професор у Сарајеву, Београду и у Бањалуци. На Универзитету у Бањалуци био је ангажован на Шумарском, Филозофском и Природно-математичком факултету. На Природно-математичком факултету, гдје је 2006. године изабран у звање редовног професора, пензионисао се 2011. године.
Обављао је бројне академске дужности, био ментор великом броју дипломских и завршних радова, аутор и коаутор књига и научних радова, те учесник и организатор значајних научних скупова. Дао је значајан допринос развоју биолошких наука и универзитетске наставе у Републици Српској и шире.
Саучешће ће породица примати 17. децембра од 10.00 часова у Централној православној капели на Новом гробљу Врбања у Бањалуци.
Сахрана ће бити обављена истог дана у 13.30 часова на мјесном гробљу у Крушеву Брду.
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
8 ч1
Друштво
9 ч0
Најновије
Најчитаније
18
00
17
59
17
52
17
48
17
45
Тренутно на програму