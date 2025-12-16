На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

Извор:
СРНА
16.12.2025
10:08
Коментари:0
Програмом предшколског васпитања и образовања у Републици Српској ове године обухваћено је 19.370 дјеце, што је у односу на прошлу више за 3,4 одсто или 643 дјеце, саопштено је из Републичког завода за статистику.
Тај број већи је за 47,4 одсто у односу на радну 2019/2020. годину, када је 13.138 дјеце било обухваћено програмом предшколског васпитања и образовања.
Програм за дјецу у години пред полазак у школу у радној 2025/2026. години похађало је 5.982 дјеце.
Половина њих истовремено је похађала и предшколску установу и овај програм, док је друга половина, њих 2.998, похађала само програм за дјецу у години пред полазак у школу. Од укупног броја дјеце у програму, 57,2 одсто су дјечаци.
На мјесто у предшколским установама чека 5.144 дјеце, што је у односу на претходну годину више за 3,4 одсто.
У јавним предшколским установама на мјесто чека 4.773 дјеце, а у приватним установама њих 371.
У највећем броју установа - 45 боравак дјеце кошта од 301 до 400 КМ, а у 36 установа од 101 до 200 КМ мјесечно.
Цијена боравка у износу од 401 до 500 КМ плаћа се у 24 установе, од 201 до 300 КМ у 13 установа, у седам установа до 100 КМ, а преко 500 КМ у шест установа.
У радној 2025/2026. години запослена су 1.824 васпитача, што је за 6,7 одсто више у односу на претходну годину, а од укупног броја њих 26 или 1,4 одсто су мушког пола.
Највише дјеце која редовно похађају предшколску установу је у Бањалуци - 5.633, Бијељини 1.966, Источном Сарајеву 1.428, Градишци 855 и у Лакташима 847.
Од укупног броја дјеце у радној 2025/2026. години, 51,6 одсто су дјечаци.
