Ухапшена васпитачица у вртићу: Осумњичена за продавање дјечје порнографије?

29.11.2025

13:01

Фото: АТВ

Васпитачица у вртићу у Хрватској ухапшена је почетком овог мјесеца, а оно за шта је осумњичена је ужасно.

Према писању 24sata.hr, невјероватно је звучала пријава родитеља да је васпитачица у вртићу ухапшена у источној Хрватској због сумње да је дистрибуирала дјечју порнографију. Тражећи ову информацију, овај портал је контактирао низ релевантних институција, али је тек градска власт, која је основала вртић, послала званично саопштење којим је потврдила пријаву.

Пас на ланцу

Свијет

Васпитачица довела бијесног пса у вртић, животиња напала петоро дјеце

Васпитачица, која је младог узраста, ухапшена је због сумње да је дјецу упознала са порнографијом и налази се у притвору од 4. новембра.

Незванично се сазнаје да су код ње пронађене фотографије дјеце узраста од 12 до 14 година, које су фотографисане у неприкладним позама, а које је васпитачица прослиједила заинтересованим лицима и објавила на веб-сајтовима са педофилским садржајем. Такође се наводи да је ријеч о васпитачици која се овим послом бави већ неколико година.

Брига и васпитање

Обзиром на то да су све информације везане за ухапшену и дјела за која се сумња да је починила заправо тајне, јер се улажу напори да се заштите дјеца жртве, тренутно није познато да ли је објавила и фотографије дјеце која су јој повјерена на бригу и васпитање у самом вртићу.

У саопштењу оснивача вртића се наводи:

''Васитница је одсутна са посла 4. новембра 2025. године, а да није обавијестила руководиоца вртића. Служба администрације вртића је, након провјере система е-Здравствено, утврдила да је васпитачица привремено спријечена за рад, пошто је евидентирано љекарско увјерење о боловању. Дана 26. новембра 2025. године, вртић је примио обавјештење надлежног суда у којем се наводи да је васпитачици одређен притвор у трајању од мјесец дана, почев од 4. новембра 2025. године, због постојања основане сумње да је извршила кривично дјело упознавања дјеце са порнографијом из члана 165. став 1. Кривичног законика/11, и да ће притвор осумњиченог трајати до 4. децембра 2025. године, када ће надлежни орган одлучити о његовом евентуалном продужењу или прекиду. Након пријема обавјештења суда, вртић је контактирао родитеље дјеце у групи и заказао родитељски састанак за 27. новембар 2025. године у 16.00 часова како би их обавијестио о ситуацији, у мјери у којој је то дозвољено одредбама Закона о кривичном поступку. Родитељима је такође обезбијеђена комуникација са управом и стручном службом вртића и пружа им се континуирана подршка. Васпитачица је тренутно и даље на боловању. 'По пријему званичног судског обавјештења и утврђивању основа за ванредни отказ, вртић је покренуо поступак за ванредни отказ уговора о раду', наводи се у писму и наставља се наводећи да 'вртић стриктно спроводи све законом прописане безбједносне провјере приликом запошљавања васпитача, а документација потребна за конкурс за васпитаче укључује потврду да се не води кривични поступак, потврду да се не води прекршајни поступак и потврду Хрватског института за социјални рад да кандидат нема изречену меру заштите добробити дјетета. Након закључења уговора о раду, вртић додатно тражи посебне потврде од Министарства правде по Закону о предшколском образовању и то досљедно спроводи за свако лице које ступи у радни однос'', написали су.

Ни надлежна Полицијска управа није жељела ништа да извести о хапшењу, написавши да 'нису у могућности да наведу било какве могуће радње када су у питању дјеца и млади, првенствено водећи се принципом повјерљивости поступка, као и заштитом права и добробити дјеце'.

vrtic

Регион

Васпитачица у вртићу погодила дијете кутијом у главу, ево какву је казну добила

Родитељи дјеце

Према писању портала, успјели су да дођу до неколико родитеља дјеце вртића у коме је ухапшена васпитачица радила, али већина њих није знала ништа о томе док нису објављене прве информације, преноси Аваз.

''Невјероватно је да родитељи посљедњи сазнају да је ухапшена васпитачица која је можда педофил. Штавише, нисмо уопште сигурни да ли су и наша дјеца међу фотографијама које је продавала на интернету. А да не помињемо да је у питању млада жена која ће радити овај посао. Заправо је све то веома застрашујуће'', каже једна мајка.

