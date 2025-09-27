Logo

Најмање 25 мртвих због лажне вотке, ухапшена васпитачица

Извор:

АТВ

27.09.2025

19:05

Коментари:

0
Најмање 25 мртвих због лажне вотке, ухапшена васпитачица

Најмање 25 људи умрло је након што су попили боце вотке с додатком метанола у руској Лењинградској области.

У тијелима преминулих пронађене су повишени нивои метанола.

илу-радијатор-02092025

Савјети

Трик од само 3КМ који вам може смањити рачун за гријање

"Судско-медицински преглед тијела шест преминулих особа открио је високе или смртоносне нивое метанола", саопштило је главно руско истражно тијело.

Према руским изворима, заплијењено је више од 1.000 литара кривотвореног алкохола. Васпитачица у вртићу, Олга Степанова (60) оптужена је да је снабдијевала мушкарца пићем који је потом продавао лажну вотку за 90 пенија по боци. Наводно је међу мртвима и његова супруга, пише "Сан".

tramp 44

Свијет

Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

Полиција је, како се сазнаје, ухапсила још осам осумњиченика за кућну производњу и дистрибуцију смртоносног лажног алкохола.

Подијели:

Тагови:

votka

Алкохол

metanol

Русија

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

Свијет

Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

1 ч

0
Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

Свијет

Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Сиријски суд издао налог за хапшење Башара ал Асада

1 ч

0
Преминула докторица Магдалена

Свијет

Преминула млада докторица која је сама бринула о 5.000 људи

1 ч

0

Више из рубрике

Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

Свијет

Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе

1 ч

0
Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

Свијет

Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце

1 ч

0
Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

Свијет

Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Сиријски суд издао налог за хапшење Башара ал Асада

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

20

Трамп наредио ново распоређивање војске

20

08

Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада

19

55

Једноставни начини да спријечите јесење опадање косе

19

50

Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

19

49

Евролига приоритет за КК Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner