Најмање 25 мртвих због лажне вотке, ухапшена васпитачица

Извор:
АТВ
27.09.2025
19:05
Најмање 25 људи умрло је након што су попили боце вотке с додатком метанола у руској Лењинградској области.
У тијелима преминулих пронађене су повишени нивои метанола.
"Судско-медицински преглед тијела шест преминулих особа открио је високе или смртоносне нивое метанола", саопштило је главно руско истражно тијело.
Према руским изворима, заплијењено је више од 1.000 литара кривотвореног алкохола. Васпитачица у вртићу, Олга Степанова (60) оптужена је да је снабдијевала мушкарца пићем који је потом продавао лажну вотку за 90 пенија по боци. Наводно је међу мртвима и његова супруга, пише "Сан".
Полиција је, како се сазнаје, ухапсила још осам осумњиченика за кућну производњу и дистрибуцију смртоносног лажног алкохола.
