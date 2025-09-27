Сиријски суд издао налог за хапшење Башара ал Асада

Извор:
СРНА
27.09.2025
18:39
Коментари:0
Суд у Сирији издао је налог за хапшење бившег предсједника Башара ал Асада у одсуству, објавила је агенција САНА, позивајући се на предсједника Врховног суда.
"Налог за хапшење издат је у одсуству за Асада по оптужбама везаним за догађаје у Дари 2011. године", рекао је неименовани судија новинској агенцији.
Према његовим ријечима, ова одлука "отвара пут међународном кривичном гоњењу".
Бивши сиријски предсједник суочава се са "оптужбама за намјерно убиство, мучење које је довело до смрти и лишавање слободе". Налог је издат на основу тужбе коју су поднијели рођаци жртава догађаја у Дари 2011. године.
Свијет
Преминула млада докторица која је сама бринула о 5.000 људи
Антивладини протести почели су у области Дара 2011. године. Десетине људи је убијено током операција гушења устанака. Протести су постепено прерасли у оружани сукоб, током којег је земља постала "рањива" на терористичке групе.
Дуго времена, главни град покрајине и сусједна насеља били су под контролом терористичке групе "Џабхат ел Нусра", подсјећа ТАСС.
Најновије
Најчитаније
20
20
20
08
19
55
19
50
19
49
Тренутно на програму