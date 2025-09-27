Logo

Сиријски суд издао налог за хапшење Башара ал Асада

СРНА

27.09.2025

18:39

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Суд у Сирији издао је налог за хапшење бившег предсједника Башара ал Асада у одсуству, објавила је агенција САНА, позивајући се на предсједника Врховног суда.

"Налог за хапшење издат је у одсуству за Асада по оптужбама везаним за догађаје у Дари 2011. године", рекао је неименовани судија новинској агенцији.

Према његовим ријечима, ова одлука "отвара пут међународном кривичном гоњењу".

Бивши сиријски предсједник суочава се са "оптужбама за намјерно убиство, мучење које је довело до смрти и лишавање слободе". Налог је издат на основу тужбе коју су поднијели рођаци жртава догађаја у Дари 2011. године.

Преминула докторица Магдалена

Свијет

Преминула млада докторица која је сама бринула о 5.000 људи

Антивладини протести почели су у области Дара 2011. године. Десетине људи је убијено током операција гушења устанака. Протести су постепено прерасли у оружани сукоб, током којег је земља постала "рањива" на терористичке групе.

Дуго времена, главни град покрајине и сусједна насеља били су под контролом терористичке групе "Џабхат ел Нусра", подсјећа ТАСС.

хапшење

Sirija

