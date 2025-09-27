Тврдње опасне по цијели свијет: Русија је напала Пољску

Извор:
Предсједник Украјине Володимир Зеленски изјавио је данас да је Русија у ноћи 10. септембра напала Пољску са 92 дрона, а само 19 дронова је успјело да пређе пољску границу, док су остали оборени.
"Ка пољској су летјела 92 дрона. Све смо их оборили. 19 их је стигло. Да, оборили смо их на територији Украјине, наравно. Можемо рећи да су летјели према нама, али видимо правац и, како кажу, кореографију овог лета...Четири су оборили Пољаци. Не поредим наше снаге. Ми смо у рату, они нису у рату", рекао је Зеленски на брифингу за новинаре, преноси Укринформ.
Он је додао да систем "Патриот" испоручен из Израела дјелује у Украјини већ мјесец дана.
"Израелски комплекс Патриот дјелује у Украјини већ мјесец дана. На јесен ћемо добити два система Патриот", рекао је Зеленски, напомињући да не жели да износи више детаља о овој теми, преноси Танјуг.
Такође је истакао да ће Кијев адекватно одговорити, уколико Русија покуша да изазове нестанак струје у Украјини током зиме.
"Ако Русија постави за циљ нестанак струје у Украјини сваке зиме, онда нисам сигуран да би одговор Украјине и њених партнера требало да буде другачији. Русија би требало да зна да се цивилизоване земље разликују од дивљих по томе што никада не почињу прве, нису агресори, али то не значи да су слабе... Ако пријете нестанком струје у главном граду Украјине, онда би Кремљ требало да зна да ће до нестанка струје доћи и у главном граду Русије“, рекао је Зеленски, преноси Танјуг.
Он је напоменуо да је о овом питању разговарао са предсједником САД Доналдом Трампом током састанка у Њујорку.
Зеленски је истакао да је потребан Трампов притисак да би се Русија приморала на преговоре.
"Питање времена. Не желимо да губимо вријеме јер губимо људе. Говорим о нашем народу, дефинитивно не о непријатељу. И ово је важно за нас. За ово нам је потребан притисак Америке, предсједника Трампа, да доведе Русе за преговарачки сто", нагласио је он.
Зеленски је напоменуо да "ако успијемо да пређемо на дипломатију, онда ћемо сва остала питања рјешавати искључиво у формату преговора".
