Ово је осумњичени за свирепо убиство бабе и дједа

Извор:
Телеграф
27.09.2025
17:49
Коментари:0
Полиција и даље трага за Милошем М. (39) који је осумњичен да је у селу Богава код Деспотовца усмртио бабу и дједа, Ж. Р. (76) и М. Р. (79).
Њихова тијела пронађена су у породичној кући. Кћерка је покушавала да их добије на телефон, али нису се јављали. Због тога је супруга послала да их обиђе и да види шта се догађа, с обзиром на то да су јој родитељи живјели у сусједном селу.
Регион
Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"
Пошто он није могао да уђе у кућу таста и таште, а изнутра није било одговора, позвао је полицију.
"Са њим је био и комшија, који је рекао да их је М. М. избо ножем, а онда заклао. Кажу да је призор био стравичан", додају комшије.
Полиција, подсјетимо, интензивно трага за М. М. за ког се сумња да је још јуче убио бабу и дједа, а потом побјегао њиховим аутомобилом. Он је живио у селу Дубока, али је повремено долазио код бабе и дједа.
Како се већ писало, Милош М. се бавио продајом стоке.
Градови и општине
Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне
"Лијепо је радио, људи су га знали, али га у посљедње вријеме није било. Ја сам од њега прошле године јефтино купио њиву. Почео је све да распродаје, сумњамо да је у питању коцка и да се можда због тога свађао са бабом и дједом и имао породичне проблеме. Не вјерујемо да је у питању дрога, није био из те приче", рекао је за Телеграф.рс један мјештанин села Дубока.
Хроника
33 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
02
17
49
17
43
17
40
17
36
Тренутно на програму