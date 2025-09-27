Logo

Ово је осумњичени за свирепо убиство бабе и дједа

Извор:

Телеграф

27.09.2025

17:49

Коментари:

0
Милош М. осумњичени за убиство бабе и дједа
Фото: Друштвене мреже

Полиција и даље трага за Милошем М. (39) који је осумњичен да је у селу Богава код Деспотовца усмртио бабу и дједа, Ж. Р. (76) и М. Р. (79).

Њихова тијела пронађена су у породичној кући. Кћерка је покушавала да их добије на телефон, али нису се јављали. Због тога је супруга послала да их обиђе и да види шта се догађа, с обзиром на то да су јој родитељи живјели у сусједном селу.

илу-војска-27092025

Регион

Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

Пошто он није могао да уђе у кућу таста и таште, а изнутра није било одговора, позвао је полицију.

"Са њим је био и комшија, који је рекао да их је М. М. избо ножем, а онда заклао. Кажу да је призор био стравичан", додају комшије.

Полиција, подсјетимо, интензивно трага за М. М. за ког се сумња да је још јуче убио бабу и дједа, а потом побјегао њиховим аутомобилом. Он је живио у селу Дубока, али је повремено долазио код бабе и дједа.

Како се већ писало, Милош М. се бавио продајом стоке.

ucionica 1

Градови и општине

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

"Лијепо је радио, људи су га знали, али га у посљедње вријеме није било. Ја сам од њега прошле године јефтино купио њиву. Почео је све да распродаје, сумњамо да је у питању коцка и да се можда због тога свађао са бабом и дједом и имао породичне проблеме. Не вјерујемо да је у питању дрога, није био из те приче", рекао је за Телеграф.рс један мјештанин села Дубока.

Убиство

Коментари (0)
