Огромном броју клијената велике банке пријете блокадама рачуна

Извор:

АТВ

27.09.2025

17:24

Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Преваранти тренутно шаљу лажне мејлове у име Волксбанк и Рајфајзен банке. Клијенти би требали потврдити свој идентитет.

Криминалци користе име Волксбанк и Рајфајзен за нови метод преваре.

Пошиљаоци шаљу лажне мејлове и позивају клијенте банака да изврше провјеру идентитета. Њемачки центар за заштиту потрошача упозорава све клијенте Волксбанке на ову фишинг (интернет превару) кампању.

"Никако не потврђујте идентитет“

Преваранти у својим мејловима тврде да се из безбједносних разлога апроводи систематска провјера. Клијенти би требали путем приложеног линка потврдити своје податке до 28. септембра.

илу-лутрија-лото-19092025

Друштво

Жена добила на лутрији: Комбинацију јој диктирао ChatGPT

У лажном мејлу стоји:

"У супротном, ваш рачун ће бити привремено блокиран из везбједносних разлога".

Преваранти се надају да ће, стварањем временског притиска, клијенти кликнути на приложени линк. Такође, савјетује се да клијенти не ажурирају апликацију Волксбанк.

Лажни мејлови банака: Грађани могу препознати фишинг поруке

Пракса слања лажних мејлова у име банака све је чешћа. Криминалци постају све софистициранији и опонашају дизајн стварних банака. Волксбанк никада не тражи путем мејла достављање података о рачуну.

Већина фишинг порука може се препознати по одређеним карактеристикама:

  • Адреса пошиљаоца изгледа непоуздано,
  • Неперсонализовани поздрав,
  • Недостаје службени логотип банке,
  • Сумњива повезница у поруци,
  • Пријетње и временски притисак,
  • Клијенти никако не смију кликнути на повезницу.

Захваћени клијенти требали би мејл одмах премјестити у мапу за нежељену пошту. Ни под којим условима не смију кликнути на повезницу нити уносити личне податке. Ако су у недоумици, требали би директно контактирати своју банку, преноси "Феникс магазин".

