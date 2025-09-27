Огромном броју клијената велике банке пријете блокадама рачуна

Извор:
АТВ
27.09.2025
17:24

Преваранти тренутно шаљу лажне мејлове у име Волксбанк и Рајфајзен банке. Клијенти би требали потврдити свој идентитет.
Криминалци користе име Волксбанк и Рајфајзен за нови метод преваре.
Пошиљаоци шаљу лажне мејлове и позивају клијенте банака да изврше провјеру идентитета. Њемачки центар за заштиту потрошача упозорава све клијенте Волксбанке на ову фишинг (интернет превару) кампању.
Преваранти у својим мејловима тврде да се из безбједносних разлога апроводи систематска провјера. Клијенти би требали путем приложеног линка потврдити своје податке до 28. септембра.
У лажном мејлу стоји:
"У супротном, ваш рачун ће бити привремено блокиран из везбједносних разлога".
Преваранти се надају да ће, стварањем временског притиска, клијенти кликнути на приложени линк. Такође, савјетује се да клијенти не ажурирају апликацију Волксбанк.
Пракса слања лажних мејлова у име банака све је чешћа. Криминалци постају све софистициранији и опонашају дизајн стварних банака. Волксбанк никада не тражи путем мејла достављање података о рачуну.
Захваћени клијенти требали би мејл одмах премјестити у мапу за нежељену пошту. Ни под којим условима не смију кликнути на повезницу нити уносити личне податке. Ако су у недоумици, требали би директно контактирати своју банку, преноси "Феникс магазин".
