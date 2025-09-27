Logo

Албанија: На улицама билборди са фотографијама бивших вођа терористичке ОВК

Извор:

СРНА

27.09.2025

17:07

Коментари:

0
Албанија: На улицама билборди са фотографијама бивших вођа терористичке ОВК
Фото: pexels/ Necati Ömer Karpuzoğlu

На улицама Тиране постављени су билборди са фотографијама бивших вођа терористичке ОВК Хашима Тачија, Кадрија Весељија, Јакупа Краснићија и Реџепа Сељимија, којима се пред Специјалним судом у Хагу суди по оптужници за ратне злочине и злочине против човјечности.

Медији у Албанији објавили су фотографије и снимке билборда, подсјећајући да је албански премијер Еди Рама такође више пута јавно изражавао подршку бившим вођама тзв. ОВК који су оптужени за ратне злочине.

Њима ће суђење бити настављено у уторак, 30. септембра, свједочењем новог свједока одбране, преноси Тањуг.

Оптужница их терети за ратне злочине и злочине против човечности почињене у нелегалним притворима тзв. ОВК на Косову и Метохији и у Албанији од јануара 1998. до децембра 2000. године.

илу-Министарство спољних послова-27092025

БиХ

МИП Србије: Лагумџија нарушава дух сарадње у региону

Суђење је почело у априлу 2023. године, а тужилаштво је до 16. априла ове године позвало 125 свједока у судницу и извело око 3.000 материјалних доказа.

Тзв. ОВК је током 1998. и 1999. године извршила бројне злочине, убиства и отмице над припадницима војске и полиције тадашње Југославије, Србима и другим неалбанцима, као и Албанцима који нису прихватили да буду њени помагачи или припадници.

Подијели:

Тагови:

Albanija

OVK

Tirana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како ''нањушити'' да вас партнер вара

Љубав и секс

Како ''нањушити'' да вас партнер вара

1 ч

0
Страдали радник Чистоће

Хроника

Ово је радник Чистоће који је погинуо на послу

1 ч

0
Николија показала слике из дјетињства: Ево због чега је Весна доминирала на сцени

Сцена

Николија показала слике из дјетињства: Ево због чега је Весна доминирала на сцени

1 ч

0
Дражен Келеминец

Регион

Дражен Келеминец запалио заставу у Загребу

1 ч

0

Више из рубрике

Камала Харис признала: Убјеђивала сам Зеленског на неизбјежност сукоба

Свијет

Камала Харис признала: Убјеђивала сам Зеленског на неизбјежност сукоба

1 ч

0
Пољак стигао на врх Монт Евереста без кисеоника

Свијет

Пољак стигао на врх Монт Евереста без кисеоника

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Хрватска жели да профитира од рата у Украјини

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва: Циљ хистерије око дронова оправдавање повећања војних издатака

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Потребан вам је само један кромпир да орхидеје процвјетају као луде

18

02

Ово су најпосјећенији градови у свијету

17

49

Ово је осумњичени за свирепо убиство бабе и дједа

17

43

Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

17

40

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner