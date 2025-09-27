Албанија: На улицама билборди са фотографијама бивших вођа терористичке ОВК

Извор:
На улицама Тиране постављени су билборди са фотографијама бивших вођа терористичке ОВК Хашима Тачија, Кадрија Весељија, Јакупа Краснићија и Реџепа Сељимија, којима се пред Специјалним судом у Хагу суди по оптужници за ратне злочине и злочине против човјечности.
Медији у Албанији објавили су фотографије и снимке билборда, подсјећајући да је албански премијер Еди Рама такође више пута јавно изражавао подршку бившим вођама тзв. ОВК који су оптужени за ратне злочине.
Њима ће суђење бити настављено у уторак, 30. септембра, свједочењем новог свједока одбране, преноси Тањуг.
Оптужница их терети за ратне злочине и злочине против човечности почињене у нелегалним притворима тзв. ОВК на Косову и Метохији и у Албанији од јануара 1998. до децембра 2000. године.
Суђење је почело у априлу 2023. године, а тужилаштво је до 16. априла ове године позвало 125 свједока у судницу и извело око 3.000 материјалних доказа.
Тзв. ОВК је током 1998. и 1999. године извршила бројне злочине, убиства и отмице над припадницима војске и полиције тадашње Југославије, Србима и другим неалбанцима, као и Албанцима који нису прихватили да буду њени помагачи или припадници.
