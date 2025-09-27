Logo

Како ''нањушити'' да вас партнер вара

27.09.2025

16:48

Фото: Pexels/Photo by RDNE Stock project

Приватни детектив Арон Бонд (Аарон), можда није 007, али је у каријери сумњичавим партнерима потврдио бројне прељубе, а за "Тхе Сун" је открио најчешће знакове који указују на то да вас партнер можда вара.

Ово су четири главна знака преваре према Бонду, али, наравно, све то треба узети с резервом јер – није све црно-бијело.

Промјене у кориштењу мобилног

„Ако почну да носе свој телефон свуда са собом, чак и по кући, или се одбрамбено понашају када сте у близини њиховог мобилног, то би могао да буде знак да нису вјерни“, тврди Бонд. Такође, тврди да би и нагла промјена лозинке могла да буде разлог за сумњу.

Изгубили су интересовање за вас

„Показују мање интересовања да проводе вријеме с вама, не радују се кад вас виде и не разговарају с вама о свом дану“, набројао је још неке од знакова. „Ако осјећате да је партнер одједном почео да вас избјегава и не жели више да ради ствари с вама или престане да вам прича о свом дану, онда је то још један разлог за сумњу“, додао је, а онда појаснио:

„Партнери који варају често избјегавају своје супружнике или им говоре мање о свом дану јер варање може бити тешко, немогуће је запамтити све лажи детаљно па се радије затворе“.

Промјена сексуалног нагона

Оба екстрема могу бити разлог за бригу.

„Ако ваш партнер одједном изгуби интересовање за секс с вама, то би могло да указује на прељубу. Истовремено, ако одједном постане незаситан, може значити да тако покушава да прикрије невјеру“, тврди Бонд.

„Они који варају се често мање сексају код куће јер, логично, то раде на другом мјесту, али повремено се може догодити и да се више сексају код куће, јер се осјећају кривима. Можда ће почети да уводи и нове ствари у ваш сексуални живот“, додаје.

Негативни су

Стрес због скривања може да им постане превише за поднијети, па људи који варају често почну да се истресају на партнера или партнерку.

„Како би се ријешили напетости коју осјећају изнутра, покушаће сами себе увјерити да сте ви проблем и постаће критични према вама ниоткуда“, тврди.

Ето, то су четири главна знака према Бонду, али, наравно, све то треба узети с резервом јер – није све црно-бијело.

