Ветеринарска инспекција упутила апел: Ево гдје куповати домаће животиње

Ветеринарска инспекција са подручја града Источно Сарајево је, поводом појаве бруцелозе, апеловала да грађани уочи предстојећих празника купују домаће животиње искључиво код регистрованих узгајивача.
Из Градске управе Источно Сарајево указују да су код регистрованих узгајивача спроведене све законом прописане мјере здравствене заштите животиња.
Наглашено је да је приликом куповине јагњади и јаради, без обзира на спроведене мјере, потребно тражити налаз крви на бруцелозу који није старији од 30 дана, а који издаје једна од референтних лабораторија у БиХ.
Из Ветеринарске инспекције упозоравају продавце животиња код којих буде утврђена бруцелоза, а немају регистровано имање или нису спровели све обавезне мјере здравствене заштите животиња, да ће заражене животиње бити уклоњене на њихов терет.
Директор "Зоо-вета" на Палама Бранислав Галић изјавио је раније Срни да је на подручју Источне Илиџе еутаназирано једно стадо оваца због бруцелозе, која је потврђена протекле седмице.
Бруцелоза је заразна болест животиња и људи узрокована бактеријама, невидљиве голим оком, из рода Брусела која наноси огромне економске штете у сточарству.
Представља значајан здравствени проблем јер од ове болести годишње оболи више од 50.000 људи широм свијета.
