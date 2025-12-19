Појачан саобраћај на више граничних прелаза

Извор:
СРНА
19.12.2025
11:35
На граничним прелазима Градина, Брод, Костајница и Орашје појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
На осталим граничним прелазима нема дужих чекања.
Коловози су мјестимично влажни и клизави, а фреквенција саобраћаја је појачана.
Возачима из АМС савјетују опрезну вожњу прилагођену стању и условима на путу.
