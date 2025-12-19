Logo
Појачан саобраћај на више граничних прелаза

СРНА

19.12.2025

11:35

Појачан саобраћај на више граничних прелаза
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градина, Брод, Костајница и Орашје појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

На осталим граничним прелазима нема дужих чекања.

Коловози су мјестимично влажни и клизави, а фреквенција саобраћаја је појачана.

Возачима из АМС савјетују опрезну вожњу прилагођену стању и условима на путу.

АМС РС

granica

