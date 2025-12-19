Logo
Како се честита Свети Никола: Ове поруке ће засигурно обрадовати сваког домаћина

Телеграф

19.12.2025

Крсна слава црква православље
Фото: АТВ БЛ

Слава има дубоко укоријењен значај у српској култури и представља посебан тренутак у животима људи.

Осим што окупља породицу и пријатеље, има и духовну димензију, јер се обиљежава у част свеца заштитника домаћинства.

Уз то, слава доноси обичаје као што су постављање иконостаса са свијећом и молитве, као и припрему славског колача и жита.

suncano oblacno vrijeme

Друштво

Шта значи ако је на Светог Николу сунчан дан

Због свега наведеног, честитке за славу су веома важан сегмент славске традиције и посебно схватање појма како се честита слава. Поруке за славу су начин изражавања поштовања према домаћинима и свим присутнима, стварајући топлу и блиску атмосферу током прославе. Често садрже и духовне поруке и жеље за благослов, срећу и здравље, подстичући дубље размишљање и духовност током овог свечаног породичног тренутка. Честитке за славу доприносе очувању српске традиције и чине да слава буде незаборавна и посебна за све присутне.

Сликовне поруке за славу и смс поруке за славу

Сликовне поруке за славу и СМС поруке и честитке за славу постале су незаобилазни дио модерног начина комуникације током слава. Ове дигиталне честитке за славу омогућавају нам да изразимо поштовање и благослов у брзом и ефикасном облику. Ово су неке од креативних и инспиративних СМС порука за славу које можете користити да изненадите и обрадујете домаћина или домаћицу славља, преноси Телеграф.

Свети [име свеца] штити вас данас и увијек.

Нека свјетлост славе осветли ваш пут ка срећи и благостању.

Нека ваша породица буде као светионик љубави и заједништва.

Благослови светог [име свеца] нека вас прате сваког дана.!

Нека светац ваше славе испуни ваш дом радошћу и хармонијом.

Духовна снага светог [име свеца] нека вас надахњује и даје вам храброст у свему што радите!

Нека ваша слава буде испуњена смијехом, љубављу и срећом.

Свети Никола

Друштво

Зашто је Свети Никола једна од најчешћих слава?

Најљепше поруке за славу за сваког свеца

У српској традицији, честитање славе представља посебан тренутак који окупља породицу и пријатеље у духу топлине, љубави и заједништва. Сваки светац има свој дан, а свака слава носи своју јединствену симболику и значај.

Како бисмо вам помогли да правилно и искрено честитате сваку славу, припремили смо најљепше поруке које ће вам олакшати изражавање поштовања и љубави према домаћинима. Погледајте ове инспиративне поруке за неколико најпознатијих слава и сазнајте како да се припремите за сваку од њих.

sveti nikola nikoljdan

Друштво

Данас славимо Светог Николу - половина Срба слави, друга половина иде у госте

Честитке за Светог Николу (Никољдан) – 19. децембар

Срећна слава! Нека свети Никола донесе топлину и радост у ваш дом, као што носи дарове дјеци широм свијета!

Свако добро за Никољдан! Нека овај дан буде испуњен благословом, љубављу и обиљем.

Нека свети Никола чува вашу породицу од свих невоља и донесе вам мир и срећу. Срећна слава!

Свети Никола је време даривања и дељења. Хвала вам што нас увек дарујете својом љубављу и пажњом.

Нека вам Никољдан донесе много разлога за осмех, као што нам га доноси свети Никола сваке године.

Нека свети Никола донесе вашој породици обиље, здравље и осмијех на лице.Свето име Николе је симбол дарежљивости и љубави. Нека вас инспирише да будете бољи људи. Срећна слава!

Нека свети Никола шири радост и благослов у вашем дому као што то чини широм свијета. Срећна слава!Срећна слава Никољдан! Нека свети Никола чува вашу породицу и донесе вам срећу у свим животним тренуцима.

Нека свети Никола буде ваш водич кроз све изазове живота и пружа вам љубав и подршку. Срећна слава!

Sveti Nikola

Nikoljdan

Коментари (0)
