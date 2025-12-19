Ваздух у Бањалуци и јутрос опасан по здравље

19.12.2025
08:27
Коментари:0
У Бањалуци је ваздух јутрос опасан по здравље, објављено је на интернет страници Zrak.eko-akcija.
Индекс квалитета ваздуха у Бањалуци је 493 што је највиши индекс измјерен у посљедњих седам дана.
Како се наводи, овакав ваздух може да изазове озбиљне посљедице за цјелокупно становништво, које би током боравка напољу требало да избјегава било какве напоре.
Најугроженије категорије становништва - труднице, старе особе и дјеца, особе с респираторним и срчаним проблемима, требале би остати у затвореном.
Друштво
20 ч0
Бања Лука
23 ч0
Друштво
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
59
10
53
10
36
Тренутно на програму