Ваздух у Бањалуци и јутрос опасан по здравље

19.12.2025

08:27

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Бањалуци је ваздух јутрос опасан по здравље, објављено је на интернет страници Zrak.eko-akcija.

Индекс квалитета ваздуха у Бањалуци је 493 што је највиши индекс измјерен у посљедњих седам дана.

Како се наводи, овакав ваздух може да изазове озбиљне посљедице за цјелокупно становништво, које би током боравка напољу требало да избјегава било какве напоре.

Најугроженије категорије становништва - труднице, старе особе и дјеца, особе с респираторним и срчаним проблемима, требале би остати у затвореном.

