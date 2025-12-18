Смог у Сарајеву у фокусу свјетских медија: БиХ 5. земља на свијету по броју смрти од загађења

Извор:
Сарајево се ових дана нашло у фокусу свјетских медија након што је, према подацима швајцарске компаније за праћење квалитета ваздуха ИQАир, два узастопна дана проглашено најзагађенијим градом на свијету.
О ситуацији у главном граду Босне и Херцеговине извијестио је и Ројтерс, наводећи да су кантоналне власти биле приморане увести хитне мјере због опасно високог нивоа загађења ваздуха.
Влада Кантона Сарајево издала је упозорење о квалитету ваздуха и увела забрану саобраћаја за камионе теже од 3,5 тоне, као и за аутомобиле и теретна возила која не испуњавају стандарде Европске уније. Истовремено је забрањен рад на градилиштима на отвореном простору, као и одржавање јавних окупљања на отвореном.
Мјере су услиједиле након што је квалитет ваздуха у граду од око 350.000 становника достигао нивое опасне по здравље, усљед вишедневне магле и смога који су прекрили Сарајево.
Стручњаци наводе да су главни извори загађења око 40.000 домаћинстава која се током зиме углавном грију на дрва и угаљ, као и саобраћај.
Представник организације Еко Акција Анес Подић истиче да је захваљујући међународној помоћи плинске пећи добило свега 500 домаћинстава, док је у Сарајеву регистровано око 180.000 возила.
Посебан проблем представља географски положај Сарајева, које је смјештено у котлини окруженој планинама и брдима. Град годинама трпи посљедице тзв. температурне инверзије, појаве при којој се хладнији ваздух и загађујуће честице из возила и сагоријевања фосилних горива задржавају при тлу. У комбинацији с маглом, смог се може задржати данима.
Према подацима Свјетске банке, Босна и Херцеговина има један од највиших нивоа загађења ситним лебдећим честицама ПМ2.5 у Европи. Сагоријевање чврстих горива у домаћинствима доприноси том загађењу с око 50 посто, док саобраћај учествује с око 20 посто.
Енис Кречинић из Федералног хидрометеоролошког завода навео је да је дозвољена годишња концентрација ПМ2.5 честица премашена више од 100 дана у години.
Подаци Свјетске здравствене организације додатно алармирају, Босна и Херцеговина има пету највишу стопу смртности повезане са загађењем ваздуха у свијету.
Свјетска банка процјењује да загађење ваздуха ПМ2.5 у БиХ узрокује око 3.300 пријевремених смрти годишње, уз економске губитке веће од осам посто бруто домаћег производа.
Пулмологиња Аида Форто упозорава да дуготрајна изложеност загађеном ваздуху, а нарочито ситним лебдећим честицама, може допринијети развоју рака плућа. Посебно су угрожене труднице, дјеца, старије особе и људи који већ болују од хроничних болести, пише Кликс.
