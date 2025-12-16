Logo
Загађен ваздух пријетња хроничним болесницима

16.12.2025

Бањалука је међу шампионима. Нажалост по неквалитету ваздуха. И док се Бањалучани гуше у екстремно загађеном ваздуху, највећи проблем представљају загађене честице, ПМ10 и ПМ 2,5 које су изузетно штетне по здравље.

У Републици Српској не постоји, али би се по законској регулативи могло увести да сваки град има план интервентних мјера у оваквим ситуацијама, то би помогло у рјешавању проблема. Ово се не може ријешити за дан, али би се могло рјешавати увођењем системских мјера које би трајале годинама, истичу стручњаци.

"То је много строжија контрола свих загађивача који постоје, чишћење и прање улица на којима се сакупља велика количина штетних честица. Такође, постоје и друге системске мјере, као што је рјешавање смањење броја извора загађења, односно малих котловница, да ли је то проширење мреже градског гријања, да ли је то замјена котлова на угаљ, дрво и пелет, и замјеном топлотним пумпама...То су све рјешења која постају изузетно значајна. Наравно, енергетска ефикасност града гдје би се користило што мање енергије на загријавање, а самим тим би довели до мање штетних материја у атмосфери", рекао је Предраг Илић, директор Института за заштиту и екологију Републике Српске

Чекаонице У амбулантама препуне. Ваздух који удишемо, а и видимо, најопаснији је за дјецу, труднице и особе старије од 70 година. Иако су плућа једини унутрашњи орган који је у додиру са спољном средином, штетне материје које удишемо нису штетне само за респираторни систем, него и за друге органе.

"Код пролонгираног излагања могу да доведу до појаве дијабетеса, утичу на олигоспермију. Погоршавање код хроничних болесника није само ризик по плућа, појачава се ризик од можданог удара, ризик од плућне емболије, ризик од кардиоваскуларних инцидената се повећава за неколико пута", рекао је Младен Дуроњић, пулмолог.

Како индекси загађености ваздуха расту, чини се да тако и приче више или мање компетентних стручњака и оних других. Наизглед бенигна изјава о резултатима jednog истраживања квалитета ваздуха у затвореном простору, узроковала је потребу да се објасни како нпр. ТЕ Станари функционише строго по прописаним стандардима ЕУ и испуњава све прописане захтјеве у погледу емисија у ваздуху и прописаних граничних вриједности.

И самозвани стручњаци за руже вјетрова немало су допринијели узнемирености грађана. Све наводи на хитну потребу за вјеродостојним мјерењима и адекватним активностима да не би било прекасно и за забринуте, и за надлежне и одговорне за ваздух који удишемо, а без којег не можемо.

