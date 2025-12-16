Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

Извор:
АТВ
16.12.2025
16:19

Четврту годину у низу, с циљем олакшавања финансијских трошкова најстаријој популацији у празнично вријеме, Град Љубушки је за све пензионере с минималним примањима уплатио 235.000 КМ једнократне новчане помоћи.
Уплати средстава претходило је усвајање Одлуке о исплати једнократне новчане помоћи пензионерима Града Љубушког поводом надолазећег Божића од стране Градског вијећа на иницијативу градоначелника Ведрана Маркотића.
Право на подршку од 100 КМ остварило је укупно 2.350 корисника најниже исплаћене пензије у ФБиХ.
Наведени износ из градског Буџета пензионерима је уплаћен преко Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање који ће је корисницима исплатити уз пензије за мјесец децембар.
Осим помоћи од 235.000 КМ, Град Љубушки у оквиру финансијских могућности пружа и друге видове подршке најстаријој популацији па тако, на примјер, у сарадњи с Удружењем пензионера Љубушки покрива трошкове седмодневне рехабилитације корисника.
