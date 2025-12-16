Logo
Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

16.12.2025

Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

Четврту годину у низу, с циљем олакшавања финансијских трошкова најстаријој популацији у празнично вријеме, Град Љубушки је за све пензионере с минималним примањима уплатио 235.000 КМ једнократне новчане помоћи.

Уплати средстава претходило је усвајање Одлуке о исплати једнократне новчане помоћи пензионерима Града Љубушког поводом надолазећег Божића од стране Градског вијећа на иницијативу градоначелника Ведрана Маркотића.

влашић снијег сц фб

Друштво

Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Право на подршку од 100 КМ остварило је укупно 2.350 корисника најниже исплаћене пензије у ФБиХ.

Наведени износ из градског Буџета пензионерима је уплаћен преко Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање који ће је корисницима исплатити уз пензије за мјесец децембар.

hitna pomoc

Хроника

Човјек се полио бензином и запалио

Осим помоћи од 235.000 КМ, Град Љубушки у оквиру финансијских могућности пружа и друге видове подршке најстаријој популацији па тако, на примјер, у сарадњи с Удружењем пензионера Љубушки покрива трошкове седмодневне рехабилитације корисника.

