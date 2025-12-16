Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Извор:
АТВ
16.12.2025
16:13
Временске прилике у Босни и Херцеговини ни у наредном периоду не доносе значајније промјене, а с њима се наставља и вишеседмична борба грађана са загађеним зраком и густом маглом.
Како упозорава најпознатији бх. метеоролог Недим Сладић, осцилације у квалитету ваздуха су могуће, али не у мјери која би донијела стварно олакшање.
"Мање више се наставља слична агонија. Осцилације у квалитету ваздуха су очекиване и наредних дана, али не у значајнијој мјери. Но, могли смо пуно тога постићи кроз све ове године да се колективно мање патимо, јер, руку на срце, ово је равно мучењу за особе које имају срчане тегобе", написао је Сладић.
Осим здравствених проблема, магла и стабилне временске прилике поново задају озбиљне потешкоће авиосаобраћају.
Сладић наводи да летење у децембру, посебно са сарајевског аеродрома, већ годинама подсјећа на игру на срећу, с обзиром на честа одгађања и отказивања летова због смањене видљивости.
Метеоролог грађанима савјетује опрез и бригу о властитом здрављу, уз препоруку да, уколико су у могућности, потраже предах на планинама и околним брдима гдје је ваздух знатно чистији.
Док се не стекну услови за побољшање, остаје нада да би промјена времена ипак могла донијети олакшање – иако такав сценарио тренутно није видљив у прогнозама.
