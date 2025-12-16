Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу

Извор:
Тешко је сјетити се када је нека европска лига, посебно таквог квалитета као што је пољска Екстракласа, била тако занимљива као овогодишња.
Завршена је полусезона у пољској Екстракласи, а ситуација на табели готово је нестварна.
Све екипе су након 18 одиграних утакмица унутар само 11 бодова разлике.
Првопласирана је Висла Плок која има 30 бодова, једнако као другопласирани Горник Забрзе, а на посљедњем мјесту је тренутно Термалица ББ са 19 бодова.
Свака екипа има реалне шансе да се домогне самог врха табеле, као и да испадне из лиге, тако да се апсолутно ништа не може прогнозирати у овом тренутку.
Оно што је најшокантније, јесте да се највећи пољски клуб, Легиа из Варшаве, налази на претпосљедњем мјесту и на диоби посљедње позиције са само 19 бодова.
Међутим, оно што даје наду Легији, као и свим осталим клубовима, јесте да везане три или четири побједе гарантују пробој ка самом врху, тако да још увијек ништа није изгубљено ни за један тим.
Оно што је најфрапантније од свега, а то се вјероватно никада у историји озбиљног професионалног фудбала није десило, јесте да посљедња екипа на табели има већи број бодова него што је одиграла утакмица.
Прва два тима на табели имају по 30 бодова, наредна два по 29, а онда слиједе тимови са 28, 27 и 26 клубова.
Половина табеле је у само четири бода.
Лига се наставља тек крајем јануара и почетком фебруара и вјероватно сви фанови фудбала у овој земљи с нестрпљењем чекају да виде какав ће расплет бити најлуђе сезоне коју је Пољска икада видјела.
