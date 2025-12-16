Logo
Један од најбољих ван погона: Огроман хендикеп за Партизан

Извор:

АТВ

16.12.2025

15:24

Јован Милошевић
Фото: Screenshot / YouTube

Нападач Партизана Јован Милошевић доживио је напрснуће шаке на мечу са Напретком.

Због тога можда неће играти у посљедњој рунди у овој календарској години.

Пензионери

Регион

И пензионери у БиХ ове седмице добиће такозвану 13. пензију

Црно-бијели ће у суботу од 18.00 гостовати ИМТ-у у Лозници.

Милошевић је ове сезоне најбољи играч Партизана, а на 23 утакмице постигао је 16 голова и уписао још пет асистенција.

Његова позајмица из Штутгарта истиче на крају 2025. године.

Полиција ФБиХ

Хроника

У Мостару пронађено тијело жене

Како су пренијели медији, он је затражио трансфер из тог клуба, јер тамо не види своју будућност.

