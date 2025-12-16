Један од најбољих ван погона: Огроман хендикеп за Партизан

Извор:
Нападач Партизана Јован Милошевић доживио је напрснуће шаке на мечу са Напретком.
Због тога можда неће играти у посљедњој рунди у овој календарској години.
Црно-бијели ће у суботу од 18.00 гостовати ИМТ-у у Лозници.
Милошевић је ове сезоне најбољи играч Партизана, а на 23 утакмице постигао је 16 голова и уписао још пет асистенција.
Његова позајмица из Штутгарта истиче на крају 2025. године.
Како су пренијели медији, он је затражио трансфер из тог клуба, јер тамо не види своју будућност.
