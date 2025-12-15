Душан Влаховић има договор са новим тимом!

Извор:
Телеграф
15.12.2025
11:45
Коментари:0
Душан Влаховић једна је од главних тема у Италији чак и када не игра. Овог пута поново се говорило о потенцијалном одласку српског нападача из Јувентуса, а наводно Влаховић већ има договор.
Нападач Јувентуса већ неколико пута био је на прагу одласка из Торина, међутим, усљед недостатка добрих понуда остајао је у Јувентусу. Међутим, ситуација се изгледа промијенила на крају 2025. године.
Како тврди "Спорт", Влаховић је био мета Барселоне, међутим, каталонски клуб је одустао јер Србин наводно већ има готово сигуран договор са Миланом, мада се и није надавао голова у посљедње вријеме да би га Барса жељела јурити.
Већ је познато да Масимилијано Алегри воли Влаховића, а говора о Милану већ је било у претходном периоду. Како наводи овај лист, Влаховић би требало да замијени Сантијага Хименеза и Кристофера Нкункуа који нису допринијели онолико колико су се надали у Милану.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
12
43
12
40
12
31
12
29
12
28
Тренутно на програму