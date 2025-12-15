Logo
Шпанац срушио рекорд славног Месија

15.12.2025

15.12.2025

09:06

Шпански везни играч Педри је исписао историју у побједи Барселоне над Осасуном, оборивши рекорд Леа Месија.

Са само 23 године, постао је најмлађи играч који је одиграо 150 утакмица за каталонски клуб у Ла Лиги.

Овим достигнућем, Педри је још једном потврдио континуитет и квалитет у дресу Барселоне, гдје се од младих играча очекује да дају све од себе у свакој утакмици.

Mesi-Leo-argentina

Фудбал

Меси је стигао у Индију и изазвао потпуну помаму, погледајте невјeроватан дочек

Његов наступ је посебно похвалио тренер Ханси Флик, који је истакао да је Педри био кључна предност, иако је Рафиња постигао два гола.

''Педри је врхунски играч, апсолутно невјероватан“, рекао је Флик.

Mesi-Indija

Фудбал

Хаос у Индији због Месија, бијесни фанови демолирали стадион

Послије 17. кола, Барселона је водећа у Ла Лиги са 43 бода, преноси Аваз.

Lionel Mesi

Педри

FK Barselona

rekord

