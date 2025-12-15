Шпанац срушио рекорд славног Месија

15.12.2025
09:06
Коментари:0
Шпански везни играч Педри је исписао историју у побједи Барселоне над Осасуном, оборивши рекорд Леа Месија.
Са само 23 године, постао је најмлађи играч који је одиграо 150 утакмица за каталонски клуб у Ла Лиги.
Овим достигнућем, Педри је још једном потврдио континуитет и квалитет у дресу Барселоне, гдје се од младих играча очекује да дају све од себе у свакој утакмици.
Његов наступ је посебно похвалио тренер Ханси Флик, који је истакао да је Педри био кључна предност, иако је Рафиња постигао два гола.
''Педри је врхунски играч, апсолутно невјероватан“, рекао је Флик.
Послије 17. кола, Барселона је водећа у Ла Лиги са 43 бода, преноси Аваз.
