"Јамал може да престигне Месија"

Извор:
Б92
19.11.2025
07:35
Коментари:0
Весли Снајдер изнио је храбру тврдњу - Ламин Јамал има потенцијал да надмаши чак и Лионела Месија.
Бивши везиста Реал Мадрида предвиђа да ће чудесни тинејџер остати у Барселони барем до 2035. године, након што се већ етаблирао као један од најбољих играча на свијету, завршивши други у трци за Златну лопту 2025, одмах иза Усмана Дембелеа.
Након феноменалне сезоне 2024./25, у којој је Барселони помогао да освоји трофеје у Шпанији и да дође до полуфинала Лиге шампиона, офанзивца се у првој половини нове сезоне бори са повредама.
Здравље
СЗО објавио како ће до средине 2026. године укинути 2.000 радних мјеста
Јамал се дуго сматра Месијевим насљедником на трону Барселоне, а Снајдер вјерује да би га могао и надмашити.
"Говоримо о томе може ли Ламин Јамал једног дана бити Меси, па, Ламин Јамал у Барселони је нови Меси. Никада га неће пустити и мислим, вјерујем, да дјечак никада не би желио да оде. Тамо је од малих ногу и већ је толико тога постигао као играч прве екипе. Зарадио је пуно новца. Он је велика звијезда. Зашто би размишљао о одласку у Енглеску или Њемачку или било гдје другде? То нема смисла", рекао је Снајдер за АдвентуреГамерс и додао:
"Можда ће отићи касније као што је Меси отишао испробати нова искуства, али сада је 2025. година. Ако поново разговарамо за 10 година, Ламин Јамал ће и даље бити у Барселони. Може ли Јамал да досегне Месијеву висину или чак ићи даље од њега и постати бољи играч? Могуће је. Играчи се побољшавају сваке године и он је већ на тако високој висини."
(б92)
Друштво
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Култура
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
05
10
05
10
01
09
53
09
52
Тренутно на програму