"Јамал може да престигне Месија"

Извор:

Б92

19.11.2025

07:35

Коментари:

0
"Јамал може да престигне Месија"
Фото: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Весли Снајдер изнио је храбру тврдњу - Ламин Јамал има потенцијал да надмаши чак и Лионела Месија.

Бивши везиста Реал Мадрида предвиђа да ће чудесни тинејџер остати у Барселони барем до 2035. године, након што се већ етаблирао као један од најбољих играча на свијету, завршивши други у трци за Златну лопту 2025, одмах иза Усмана Дембелеа.

Након феноменалне сезоне 2024./25, у којој је Барселони помогао да освоји трофеје у Шпанији и да дође до полуфинала Лиге шампиона, офанзивца се у првој половини нове сезоне бори са повредама.

szo svjetska zdravstvena organizacija sc yt

Здравље

СЗО објавио како ће до средине 2026. године укинути 2.000 радних мјеста

Јамал се дуго сматра Месијевим насљедником на трону Барселоне, а Снајдер вјерује да би га могао и надмашити.

"Говоримо о томе може ли Ламин Јамал једног дана бити Меси, па, Ламин Јамал у Барселони је нови Меси. Никада га неће пустити и мислим, вјерујем, да дјечак никада не би желио да оде. Тамо је од малих ногу и већ је толико тога постигао као играч прве екипе. Зарадио је пуно новца. Он је велика звијезда. Зашто би размишљао о одласку у Енглеску или Њемачку или било гдје другде? То нема смисла", рекао је Снајдер за АдвентуреГамерс и додао:

"Можда ће отићи касније као што је Меси отишао испробати нова искуства, али сада је 2025. година. Ако поново разговарамо за 10 година, Ламин Јамал ће и даље бити у Барселони. Може ли Јамал да досегне Месијеву висину или чак ићи даље од њега и постати бољи играч? Могуће је. Играчи се побољшавају сваке године и он је већ на тако високој висини."

(б92)

