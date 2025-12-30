Logo
Утврђен износ најниже плате за 2026. годину

Извор:

СРНА

30.12.2025

17:36

Фото: АТВ

Влада ФБиХ донијела је данас на телефонској сједници одлуку о износу најниже плате за 2026. годину у нето износу од 1.027 КМ.

Социјални партнери су на сједници Економско-социјалног савјета ФБиХ, одржаној 18. децембра, разматрали и усагласили износ минималне плате за 2026. годину, саопштено је из Владе ФБиХ.

Према подацима Федералног завода за статистику, потрошачке цијене у ФБиХ порасле су за 3,6 одсто, док је реални раст бруто домаћег производа износио 1,8 одсто, на основу чега је утврђено да најнижа плата за 2026. годину износи 1.027 КМ, што представља повећање од 2,7 одсто у односу на најнижу плату утврђену за 2025. годину.

Влада Републике Српске

Република Српска

Ко ће радити за плату од марку?

Одлука је донесена на приједлог Федералног министарства финансија.

Износ најниже плате усклађује се до краја текуће године, на основу података Федералног завода за статистику, и то у висини збира 50 одсто раста потрошачких цијена и 50 одсто раста бруто домаћег производа у ФБиХ за период јануар–септембар.

Федерација БиХ

najniža plata

