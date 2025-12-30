Утврђен износ најниже плате за 2026. годину

Извор:
СРНА
30.12.2025
17:36
Влада ФБиХ донијела је данас на телефонској сједници одлуку о износу најниже плате за 2026. годину у нето износу од 1.027 КМ.
Социјални партнери су на сједници Економско-социјалног савјета ФБиХ, одржаној 18. децембра, разматрали и усагласили износ минималне плате за 2026. годину, саопштено је из Владе ФБиХ.
Према подацима Федералног завода за статистику, потрошачке цијене у ФБиХ порасле су за 3,6 одсто, док је реални раст бруто домаћег производа износио 1,8 одсто, на основу чега је утврђено да најнижа плата за 2026. годину износи 1.027 КМ, што представља повећање од 2,7 одсто у односу на најнижу плату утврђену за 2025. годину.
