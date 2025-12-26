Влада донијела Одлуку о најнижој плати у Републици Српској

Извор:
Влада Српске данас је донијела Одлуку о најнижој плати у Републици Српској за 2026. годину.
Тако се најнижа плата у Републици Српској утврђује у бруто износу од 1476,23 КМ, односно у нето износу од 1.000 КМ.
"Најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено средње образовање у трајању од три године утврђује се у бруто износу од 1558,19 КМ, односно у нето износу од 1.050 КМ.
Најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено средње образовање у трајању од четири године утврђује се у бруто износу од 1672,13 КМ, односно у нето износу од 1.100 КМ", појаснили су.
Додају да се најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено више образовање утврђује у бруто износу од 2081,97 КМ, односно у нето износу од 1.350 КМ.
"Најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено високо образовање утврђује се у бруто износу од 2245,90 КМ, односно у нето износу од 1.450 КМ", навели су из Владе РС.
