Влада донијела Одлуку о најнижој плати у Републици Српској

АТВ

26.12.2025

16:02

Влада донијела Одлуку о најнижој плати у Републици Српској
Влада Српске данас је донијела Одлуку о најнижој плати у Републици Српској за 2026. годину.

Тако се најнижа плата у Републици Српској утврђује у бруто износу од 1476,23 КМ, односно у нето износу од 1.000 КМ.

Влада Републике Српске

Република Српска

Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

"Најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено средње образовање у трајању од три године утврђује се у бруто износу од 1558,19 КМ, односно у нето износу од 1.050 КМ.

Најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено средње образовање у трајању од четири године утврђује се у бруто износу од 1672,13 КМ, односно у нето износу од 1.100 КМ", појаснили су.

Додају да се најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено више образовање утврђује у бруто износу од 2081,97 КМ, односно у нето износу од 1.350 КМ.

"Најнижа плата за послове за чије обављање се захтијева најмање стечено високо образовање утврђује се у бруто износу од 2245,90 КМ, односно у нето износу од 1.450 КМ", навели су из Владе РС.

Влада Републике Српске

najniža plata

