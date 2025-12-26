Директор Жељезница Слађан Јовић поднио оставку: "Уморио се мало"

26.12.2025
15:33
Коментари:1
Директор Жељезница РС Слађан Јовић поднио је оставку на ту функцију, потврдио је „Гласу“ министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
- Он је поднио оставку закључно са 31. децембром ове године. Још увијек није нико именован за његовог насљедника - казао је Стевановић.
На питање шта је разлог оставке, Стевановић је навео да претпоставља да Јовић иде на неку другу позицију.
- И уморио се мало. Није лако бити директор „Жељезница“ - поручио је Стевановић.
Јовић је именован за генералног директора „Жељезница“ у јуну 2023. године, а прије тога, тачније од децембра 2022. године, именован је за вршиоца дужности директора тог јавног предузећа.
