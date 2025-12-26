Logo
Large banner

Директор Жељезница Слађан Јовић поднио оставку: "Уморио се мало"

26.12.2025

15:33

Коментари:

1
Директор Жељезница Слађан Јовић поднио оставку: "Уморио се мало"

Директор Жељезница РС Слађан Јовић поднио је оставку на ту функцију, потврдио је „Гласу“ министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

- Он је поднио оставку закључно са 31. децембром ове године. Још увијек није нико именован за његовог насљедника - казао је Стевановић.

На питање шта је разлог оставке, Стевановић је навео да претпоставља да Јовић иде на неку другу позицију.

- И уморио се мало. Није лако бити директор „Жељезница“ - поручио је Стевановић.

Јовић је именован за генералног директора „Жељезница“ у јуну 2023. године, а прије тога, тачније од децембра 2022. године, именован је за вршиоца дужности директора тог јавног предузећа.

(Глас Српске)

Подијели:

Тагови:

Слађан Јовић

Željeznice Republike Srpske

Zoran Stevanović

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!

Градови и општине

Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!

1 седм

1
Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

Друштво

Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

1 седм

0
Драган Галић

Република Српска

Драган Галић искључен из Народне партије Српске

1 ч

2
Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

Република Српска

Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

1 ч

0

Више из рубрике

Драган Галић

Република Српска

Драган Галић искључен из Народне партије Српске

1 ч

2
Додик: Подршка Трампу у заштити хришћана

Република Српска

Додик: Подршка Трампу у заштити хришћана

1 ч

0
Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

Република Српска

Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

1 ч

0
Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

Република Српска

Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

3 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner