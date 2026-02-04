Logo
Large banner

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

Извор:

Телеграф

04.02.2026

22:45

Коментари:

0
Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

Грчка полиција и даље истражује отмицу и убиство 27-годишњег младог бизнисмена, који је нађен мртав у потоку у Неа Перамосу.

Његова дјевојка је сатима свједочила о томе шта је претходило његовој смрти, с обзиром да се сматра кључним свједоком у случају. Она је истакла да не зна ништа и да јој дечко није открио ништа забрињавајуће.

Међутим, она је особа која је обавијестила власти о нестанку свог дечка, око седам, осам сати након његове отмице. Такође је рекла да је видјела нападача како ставља њеног дечка у аутомобил.

Дјевојка је рекла да је звонио на врата, међутим, то противречи снимку који наводно постоји и који показује да 27-годишњак директно улази у аутомобил отмичара. Није познато да ли су му пријетили да то уради, могуће уз употребу пиштоља.

Још један инцидент који се догодио прије три године је такође под лупом надлежних. У јануару 2023. године непозната особа је хаковала

Инстаграм налог младића, написавши "немој да га контактираш, пронађен је мртав са својим бициклом". Ни данас се не зна ко је то урадио и зашто.

Поред овога, полиција се фокусира на аутомобил отмичара, који још није лоциран, али и на људе са којима је жртва била у контакту, као и сумњиво кретање на банковним рачунима.

Жртва је имала велико насљедство које је наслиједила од дједа, док његови рођаци говоре о лошем друштву.

У међувремену, полиција истражује зашто су отмичари оставили младића у животу шест дана након отмице, прије него што су га бацили у поток.

Његов отац је рекао да нико није контактирао породицу и тражио откуп.

"Мој син ми никада није рекао да се плаши", рекао је отац, додајући да су три дана прије отмице заједно били у суду као свједоци. Ни тада му није споменуо ништа чудно.

Он је такође рекао раније да девојка и мајка његовог сина знају шта се десило и позвао их је да проговоре, рекавши да "оне знају превише".

Поред тога, власти трагају и за скровиштем на ком су држали жртву.

Комшије су рекле да је пар био повучен и не превише друштвен.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Грчка

Вода

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снажно невријеме погодило Сплит: Нагло се подигао ниво мора

Регион

Снажно невријеме погодило Сплит: Нагло се подигао ниво мора

4 ч

0
Краду аутомобиле "на јаје": Метода је језиво једноставна и нажалост веома ефикасна

Занимљивости

Краду аутомобиле "на јаје": Метода је језиво једноставна и нажалост веома ефикасна

5 ч

0
Венс без длаке на језику: Епстинови документи показују "инцестуозну" културу америчке елите

Свијет

Венс без длаке на језику: Епстинови документи показују "инцестуозну" културу америчке елите

5 ч

0
Невјероватан призор: Научници снимили морске немани, затекли нешто што нико није очекивао

Занимљивости

Невјероватан призор: Научници снимили морске немани, затекли нешто што нико није очекивао

5 ч

0

Више из рубрике

Венс без длаке на језику: Епстинови документи показују "инцестуозну" културу америчке елите

Свијет

Венс без длаке на језику: Епстинови документи показују "инцестуозну" културу америчке елите

5 ч

0
Епстајнови досијеи: Шта тамо пише о Ангели Меркел и АфД-у

Свијет

Епстајнови досијеи: Шта тамо пише о Ангели Меркел и АфД-у

5 ч

0
Стравично: Три сестре скочиле у смрт јер су им родитељи одузели телефон?

Свијет

Стравично: Три сестре скочиле у смрт јер су им родитељи одузели телефон?

5 ч

0
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп запријетио Техерану у вези са новим постројењима

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

22

59

Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

22

45

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

22

39

Кошаркашице Леотара освојиле Куп Републике Српске

22

37

Кабинет предсједника Црне Горе: Премијер да смијени одговорне или да преузме одговорност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner