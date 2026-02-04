Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

Извор:
Телеграф
04.02.2026
22:45
Коментари:0
Грчка полиција и даље истражује отмицу и убиство 27-годишњег младог бизнисмена, који је нађен мртав у потоку у Неа Перамосу.
Његова дјевојка је сатима свједочила о томе шта је претходило његовој смрти, с обзиром да се сматра кључним свједоком у случају. Она је истакла да не зна ништа и да јој дечко није открио ништа забрињавајуће.
Међутим, она је особа која је обавијестила власти о нестанку свог дечка, око седам, осам сати након његове отмице. Такође је рекла да је видјела нападача како ставља њеног дечка у аутомобил.
Дјевојка је рекла да је звонио на врата, међутим, то противречи снимку који наводно постоји и који показује да 27-годишњак директно улази у аутомобил отмичара. Није познато да ли су му пријетили да то уради, могуће уз употребу пиштоља.
Још један инцидент који се догодио прије три године је такође под лупом надлежних. У јануару 2023. године непозната особа је хаковала
Инстаграм налог младића, написавши "немој да га контактираш, пронађен је мртав са својим бициклом". Ни данас се не зна ко је то урадио и зашто.
Поред овога, полиција се фокусира на аутомобил отмичара, који још није лоциран, али и на људе са којима је жртва била у контакту, као и сумњиво кретање на банковним рачунима.
Жртва је имала велико насљедство које је наслиједила од дједа, док његови рођаци говоре о лошем друштву.
У међувремену, полиција истражује зашто су отмичари оставили младића у животу шест дана након отмице, прије него што су га бацили у поток.
Његов отац је рекао да нико није контактирао породицу и тражио откуп.
"Мој син ми никада није рекао да се плаши", рекао је отац, додајући да су три дана прије отмице заједно били у суду као свједоци. Ни тада му није споменуо ништа чудно.
Он је такође рекао раније да девојка и мајка његовог сина знају шта се десило и позвао их је да проговоре, рекавши да "оне знају превише".
Поред тога, власти трагају и за скровиштем на ком су држали жртву.
Комшије су рекле да је пар био повучен и не превише друштвен.
(Телеграф.рс)
Регион
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Свијет
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
59
22
45
22
39
22
37
Тренутно на програму