Одређен притвор Авганистанцу који је побјегао из просторија ФУП-а

17.03.2026

17:51

Коментари:

0
Авганистанцу који је прије неколико дана искористио прилику и побјегао из просторије Федералне управе полиције, одређен је једномјесечни притвор, након што је ухапшен, сазнаје „Аваз“.

Ову информацију је за „Аваз“ потврдио и адвокат Омар Мехмедбашић.

Авганистанац је био на криминалистичкој обради, након чега је био предат у надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

Подсјећамо, Федерална управа полиције (ФУП), у сарадњи са Дирекцијом за координацију полицијских тијела, лоцирала је и ухапсила држављанина Авганистана који је прије неколико дана искористио прилику и напустио просторије Федералне управе полиције.

Сумња се да је извршио кривично д‌јело из члана 74. став 1. тачка а) Закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције Кантона Сарајево, те кривичног д‌јела „Недозвољено држање оружја или експлозивних материја“ из члана 371. став 1. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине.

Из ФУП-а су раније потврдили да се наведена особа не доводи у било какву везу са тероризмом.

