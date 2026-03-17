Одређен притвор Авганистанцу који је побјегао из просторија ФУП-а

17.03.2026
17:51
Коментари:0
Авганистанцу који је прије неколико дана искористио прилику и побјегао из просторије Федералне управе полиције, одређен је једномјесечни притвор, након што је ухапшен, сазнаје „Аваз“.
Ову информацију је за „Аваз“ потврдио и адвокат Омар Мехмедбашић.
Авганистанац је био на криминалистичкој обради, након чега је био предат у надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.
Подсјећамо, Федерална управа полиције (ФУП), у сарадњи са Дирекцијом за координацију полицијских тијела, лоцирала је и ухапсила држављанина Авганистана који је прије неколико дана искористио прилику и напустио просторије Федералне управе полиције.
Сумња се да је извршио кривично дјело из члана 74. став 1. тачка а) Закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције Кантона Сарајево, те кривичног дјела „Недозвољено држање оружја или експлозивних материја“ из члана 371. став 1. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине.
Из ФУП-а су раније потврдили да се наведена особа не доводи у било какву везу са тероризмом.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
02
19
59
19
47
19
45
19
38
Тренутно на програму