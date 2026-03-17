Толико о "европским вриједностима": Брисел намјерава да укине вето Мађарске?

Извор:
СРНА
17.03.2026
17:36
Коментари:0
Европска комисија планира да укине мађарски вето на зајам од 90 милијарди евра Кијеву за 2026. и 2027. годину, саопштила је портпарол Комисије Паула Пињо.
"Немамо вијести о 20. пакету санкција, али смо посвећени његовом усвајању. Што се тиче финансирања Кијева, разговори се настављају и надамо се постизању напретка по том питању уочи самита ЕУ", рекла је Пињова на брифингу у Бриселу.
Самит ЕУ заказан је за четвртак и петак, 19. и 20. март, подсјећа ТАСС.
Најновије
Најчитаније
20
02
19
59
19
47
19
45
19
38
Тренутно на програму