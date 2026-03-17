Нетанјаху о убиству Лариџанија: То Иранцима даје прилику

17.03.2026
17:01
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху говорио је о циљаним убиствима високих иранских званичника током ноћи – Али Лариџанија, шефа Савјета за националну безбједност, као и команданта иранских снага Басиџ, наводећи да Израел "подрива овај режим у нади да ће иранском народу дати шансу да га свргне".
У видео обраћању, Нетанјаху је описао Лариџанија као "шефа Револуционарне гарде – те банде насилника који заправо воде Иран".
Израелци тврде: Ликвидиран Лариџани
Рекао је да је командант Басиџа Голам Реза Сулејмани био "међу њиховим помагачима, који су ширили терор на улицама Техерана и других градова широм Ирана против сопственог становништва".
Нетанјаху је такође открио да је дан раније разговарао са предсједником САД Доналдом Трампом о сарадњи са америчким савезницима у Заливу.
הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג' - זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים; פועלים מהאוויר… pic.twitter.com/bOwQgRZ6Ti— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026
- Помажемо нашим америчким пријатељима у Заливу. Постоји сарадња између наших ваздушних и поморских снага, између мене, предсједника Трампа, и његовог тима. Помоћи ћемо и кроз индиректне нападе, стварајући огроман притисак на ирански режим, и кроз директне операције - рекао је Нетанјаху.
Обраћање је закључио наговјештавајући даље акције: "Пред нама је још много изненађења. Паметном стратегијом ћемо водити рат. Нећемо овдје открити све наше стратегије, али као што сам рекао – има их много."
