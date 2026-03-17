Британски авио-превозник обуставља летове за Израел, Дубаи и Блиски исток до љета

Аутор:АТВ
17.03.2026
14:01
Коментари:0
Британски авио-превозник "Бритиш ервејз" је објавио да обуставља све летове за Израел и Дубаи до љетње сезоне, наводећи као разлог "континуирану неизвјесност" и "нестабилност у ваздушном простору" на Блиском истоку и у Персијском заливу.
У званичном саопштењу, авио-компанија је потврдила да, поред Тел Авива, обуставља летове и за друге главне блискоисточне дестинације, укључујући Бахреин, Аман (Јордан) и Дубаи, до послије 31. маја, пише Јерусалим пост.
Летови за Доху, у Катару, биће обустављени до краја априла, док је рута за Абу Даби отказана до даљњег.
