Британски авио-превозник обуставља летове за Израел, Дубаи и Блиски исток до љета

АТВ

АТВ

17.03.2026

14:01

Фото: Pixabay

Британски авио-превозник "Бритиш ервејз" је објавио да обуставља све летове за Израел и Дубаи до љетње сезоне, наводећи као разлог "континуирану неизвјесност" и "нестабилност у ваздушном простору" на Блиском истоку и у Персијском заливу.

У званичном саопштењу, авио-компанија је потврдила да, поред Тел Авива, обуставља летове и за друге главне блискоисточне дестинације, укључујући Бахреин, Аман (Јордан) и Дубаи, до послије 31. маја, пише Јерусалим пост.

Летови за Доху, у Катару, биће обустављени до краја априла, док је рута за Абу Даби отказана до даљњег.

