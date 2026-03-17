Москва загрмила: Узалудно се опиру

АТВ

17.03.2026

11:17

Фото: Таnjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Кијев наставља свој узалудни отпор умјесто да донесе одговорну одлуку и отвори пут мировним преговорима, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Кијевски режим наставља свој апсолутно узалудан и погрешан отпор умјесто да донесе неопходну, одговорну одлуку и отвори пут за наставак мировног процеса", навео је Песков.

Он је оштро осудио покушаје украјинских оружаних снага да нападну руске области дроновима.

Али Ларијани

Свијет

Израелци тврде: Ликвидиран Лариџани

"Руске оружане снаге настављају специјалну војну операцију и додатно ће осигурати безбједност руских области", додао је Песков.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Гориво

Свијет

Нова правила на пумпама: Односе се на цијене горива

1 ч

0
Али Ларијани

Свијет

Израелци тврде: Ликвидиран Лариџани

2 ч

1
Њемачка у потпуном застоју: Најављује се блокада - ево о чему је ријеч

Свијет

Њемачка у потпуном застоју: Најављује се блокада - ево о чему је ријеч

2 ч

0
Илустрација - Паре

Свијет

Тужили банке због трошкова обраде кредита и добили новац

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

01

Стевандић: Самосвијест Срба, уз јачање Србије, наша највећа вриједност

13

00

СПЦ: У насиљу 2004. албански екстремисти се посебно обрушили на српске светиње

12

58

Тужилаштво о трагедији у Бијељини: Сумња се на убиство и самоубиство

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

